بايرن ميونخ يقص الشريط، تعرف على مواعيد الجولة الأولي من الدوري الألماني

الدوري الألماني، يقص بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني شريط مباريات الجولة الأولي من موسم 2025-2026 عندما يستضيف لايبزيج يوم الجمعة المقبلة بافتتاح البوندسليجا.

مواعيد الجولة الأولي من الدوري الألماني

الجمعة 22 أغسطس

بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساءً

السبت 23 أغسطس

فرايبورج ضد أوجسبورج - 4:30 مساءً

باير ليفركوزن ضد هوفينهايم - 4:30 مساءً

آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن - 4:30 مساءً

هايدينهايم ضد فولفسبورج - 4:30 مساءً

أونيون برلين ضد شتوتجارت - 4:30 مساءً

سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند - 7:30 مساءً

الأحد 24 أغسطس

ماينز ضد كولن - 4:30 مساءً

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هامبورج إس في - 6:30 مساءً

وأعلنت رابطة الدوري الألماني “بوندسليجا”، عن إطلاق مبادرة جديدة لموسم 2025-2026، حيث سيتم اختيار أفضل لاعب في كل مباراة بناءً على تصويت الجمهور.

طريقة اختيار أفضل لاعب في الدوري الألماني



وفقًا للبيان الرسمي، سيبدأ التصويت في الدقيقة 85 من كل مباراة عبر التطبيق الرسمي للدوري الألماني، مما يتيح للمشجعين فرصة اختيار اللاعب الأكثر تأثيرًا في المباراة بناءً على أدائه.

وبعد صافرة النهاية مباشرة، سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في وقت قصير، مع تسليمه جائزة رمزية تكريمًا لإسهاماته في المباراة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البوندسليجا لتعزيز التجربة الرقمية للجماهير، حيث يوفر التطبيق الرسمي واجهة سهلة الاستخدام للتصويت، إلى جانب ميزات أخرى مثل الإحصائيات المباشرة وأبرز لحظات المباريات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التفاعل بين الجماهير واللاعبين، مما يعزز من مكانة الدوري كوجهة رائدة لعشاق كرة القدم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد نجاحات سابقة في تكريم اللاعبين بناءً تصويت الصحفيين، كما حدث مع فلوريان فيرتز الذي حصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025 بأغلبية ساحقة بعد موسم استثنائي مع باير ليفركوزن.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.