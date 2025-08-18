الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يقص الشريط، تعرف على مواعيد الجولة الأولي من الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

الدوري الألماني، يقص بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني شريط مباريات الجولة الأولي من موسم 2025-2026 عندما يستضيف لايبزيج يوم الجمعة المقبلة بافتتاح البوندسليجا.

مواعيد الجولة الأولي من الدوري الألماني

الجمعة 22 أغسطس
بايرن ميونخ ضد لايبزيج - 9:30 مساءً

السبت 23 أغسطس
فرايبورج ضد أوجسبورج - 4:30 مساءً

باير ليفركوزن ضد هوفينهايم - 4:30 مساءً

آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن - 4:30 مساءً

هايدينهايم ضد فولفسبورج - 4:30 مساءً

أونيون برلين ضد شتوتجارت - 4:30 مساءً

سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند - 7:30 مساءً

الأحد 24 أغسطس
ماينز ضد كولن - 4:30 مساءً

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد هامبورج إس في - 6:30 مساءً

 

وأعلنت رابطة الدوري الألماني “بوندسليجا”، عن إطلاق مبادرة جديدة  لموسم 2025-2026، حيث سيتم اختيار أفضل لاعب في كل مباراة بناءً على تصويت الجمهور.

 

طريقة اختيار أفضل لاعب في الدوري الألماني 


وفقًا للبيان الرسمي، سيبدأ التصويت في الدقيقة 85 من كل مباراة عبر التطبيق الرسمي للدوري الألماني، مما يتيح للمشجعين فرصة اختيار اللاعب الأكثر تأثيرًا في المباراة بناءً على أدائه.

وبعد صافرة النهاية مباشرة، سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في وقت قصير، مع تسليمه جائزة رمزية تكريمًا لإسهاماته في المباراة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البوندسليجا لتعزيز التجربة الرقمية للجماهير، حيث يوفر التطبيق الرسمي واجهة سهلة الاستخدام للتصويت، إلى جانب ميزات أخرى مثل الإحصائيات المباشرة وأبرز لحظات المباريات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التفاعل بين الجماهير واللاعبين، مما يعزز من مكانة الدوري كوجهة رائدة لعشاق كرة القدم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد نجاحات سابقة في تكريم اللاعبين بناءً تصويت الصحفيين، كما حدث مع فلوريان فيرتز الذي حصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025 بأغلبية ساحقة بعد موسم استثنائي مع باير ليفركوزن.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ الدوري الألماني بايرن ميونخ ضد لايبزيج باير ليفركوزن آينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

ابتكار طريقة جديدة لاختيار لاعب المباراة في الدوري الألماني، تعرف عليها

بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألماني على حساب شتوتجارت

بايرن ميونخ يتقدم على شتوتجارت 0/1 بالشوط الأول في السوبر الألماني

بعد تمرد اللاعب على لايبزيج، تشيلسي يقترب من ضم نجم الدوري الألماني

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا، مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

إحدى مصابات مطاردة الواحات: لا تصالح ومش هنسيب حقنا

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم وإخلاء الوحدات

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads