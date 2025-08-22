المندوه: تسلمنا الزمالك وهو مديون بنحو 3 مليارات جنيه

أكد حسام المندوه أمين صندوق الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تسلم النادي وهو مديون بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات.

وقال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "نحاول حل كافة الأزمات التي تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك وما لا يعلمه البعض أننا تسلمنا خزينة النادي وهو مديون بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ٣ مليارات جنيه تقريبًا".

وأضاف: "نواصل مفاوضاتنا مع كل الجهات من أجل استعادة أرض نادي الزمالك في أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة".

