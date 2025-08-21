الخميس 21 أغسطس 2025
رياضة

"نثق في عدلكم"، الزمالك يوجه رسالة إلى السيسي بشأن أزمة أرض 6 أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يحمل رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن سحب أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

الزمالك يناشد رئيس الجمهورية 

وجاء في نص البيان: “يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلًا عن الملايين من جماهيره الوفية بمناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته المُساند والداعم الأول للمؤسسات الوطنية والكيانات الرياضية الكبرى في دعم مسيرتها لرفعة الوطن، أملين تدخله لمساعدة النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، الأرض التي تمثل حلم أجيال من الزملكاوية، وملاذًا حقيقيًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ النادي وجماهيره”.


وتابع البيان:"اليوم يقف كيان نادي الزمالك بتاريخه الممتد لأكثر من قرن أمام قضية مصيرية تتعلق بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، لاستكمال بناء المستقبل الذي تحلم به جماهير القلعة البيضاء، أملين من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عهدناه مساندًا قويا للرياضة المصرية أن ينظر بعين الاهتمام لمناشدة الزمالك بشأن مشروع النادي الجديد، الذي سبق وتشرف بالحصول على موافقة مستشار رئيس الجمهورية  للتخطيط العمراني بمنحه مهلة لمدة عامين  لاتمام عملية البناء تنتهي في سبتمبر 2026، نثق في عدلكم وحرصكم على نصرة الحق، ليبقى الزمالك دائمًا قلعة للرياضة المصرية وبيتًا للانتماء".

 

وكشف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لحل الأزمة بما يحفظ حقوق النادي وجماهيره.

جلسة مثمرة مع وزير الإسكان

أكد الدكتور المندوه في تصريح خاص أن جلسة مهمة عقدت اليوم مع وزير الإسكان، بحضور الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تناولت ملف أرض النادي في 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن اللقاء كان إيجابيًا للغاية، وتم خلاله مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالأزمة، والاستماع إلى وجهة نظر النادي والمقترحات المقدمة.

إعداد مذكرة تفصيلية

أوضح النائب أنه يتم حاليًا إعداد مذكرة تفصيلية تشمل كافة النقاط التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، ليتم تقديمها بشكل رسمي إلى الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.

حل يلوح في الأفق

طمأن الدكتور المندوة جماهير الزمالك، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها للحل، وأن هناك تفهمًا واضحًا من وزارة الإسكان لأهمية هذا الملف وحساسيته بالنسبة للنادي.

وعد لجماهير الزمالك

اختتم النائب تصريحه بالتأكيد على التزامه الكامل بمتابعة الملف حتى النهاية، مشددًا على أن الهدف هو حماية حقوق الزمالك وجماهيره، والعمل على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

