الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام مودرن سبورت

ترتيب الدوري المصري،
ترتيب الدوري المصري، فيتو

ترتيب الدوري المصري، تقاسم الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع المصري البورسعيدي بعد فوزه أمام مودرن سبورت 2-1 في الجولة الثالثة من البطولة.

ويحتل المصري المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الزمالك ولكل منهما 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط
2- الزمالك 7  نقاط 
3- زد 5  نقاط 
4- بيراميدز 5  نقاط 
5- بتروجيت 5  نقاط
6- الأهلي 4  نقاط
7- الجونة 4  نقاط 
8- حرس الحدود 4  نقاط
9- مودرن سبورت 4  نقاط 
10- سيراميكا كليوباترا 4  نقاط
11-  إنبي 4  نقاط 
12- طلائع الجيش 4 نقاط
13- سموحة 3 نقاط 
14- غزل المحلة 3  نقاط 
15- الاتحاد 3  نقاط
16- كهرباء الإسماعيلية نقطتان
17- البنك الأهلي نقطتان
18- المقاولون العرب نقطتان
19- وادي دجلة نقطة واحدة 
20- الإسماعيلي نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة
 


جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري الدوري المصري جدول ترتيب الدوري المصري الزمالك مودرن سبورت المصري البورسعيدي مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت الزمالك ضد مودرن سبورت

مواد متعلقة

ألفينا يسجل هدف الزمالك الأول في مرمى مودرن سبورت

حسام المندوه يكشف مستجدات أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

زيزو والساعي يطاردان دغموم، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الحكومة تكشف سر عدم خروج قانون المجالس المحلية حتى الآن

ما الذي يمنع ظهور حزب معارض قادر على المنافسة بالبرلمان؟ وزير الشؤون النيابية يجيب

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أسفل من الكعبين في النار، أمين الفتوى يُوضح المقصود بالحديث النبوي الشريف

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads