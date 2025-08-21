ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام مودرن سبورت

ترتيب الدوري المصري، تقاسم الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع المصري البورسعيدي بعد فوزه أمام مودرن سبورت 2-1 في الجولة الثالثة من البطولة.

ويحتل المصري المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن الزمالك ولكل منهما 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط

2- الزمالك 7 نقاط

3- زد 5 نقاط

4- بيراميدز 5 نقاط

5- بتروجيت 5 نقاط

6- الأهلي 4 نقاط

7- الجونة 4 نقاط

8- حرس الحدود 4 نقاط

9- مودرن سبورت 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- طلائع الجيش 4 نقاط

13- سموحة 3 نقاط

14- غزل المحلة 3 نقاط

15- الاتحاد 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- المقاولون العرب نقطتان

19- وادي دجلة نقطة واحدة

20- الإسماعيلي نقطة واحدة

21- فاركو نقطة واحدة





