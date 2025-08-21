أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يوجه رسالة للسيسي بشأن أزمة أرض 6 أكتوبر.. حقيقة توقف أعمال الإنشاء باستاد الأهلي.. إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات القانون

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يحمل رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن سحب أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

كشف الدكتور سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، حقيقة ما يتردد عن توقف أعمال الإنشاء في المشروع

تفاضل إدارة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على كرة القدم، بين ثنائي هجومي أجنبي للتعاقد مع أحدهما في انتقالات يناير المقبلة، لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل وسام أبو علي.

كشف مصدر داخل الأهلي تطورات ملف تجديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق، مؤكدا أن ما تردد بشأن مطالب اللاعب المالية والتسويقية واشتراط منح العضوية لجميع أفراد العائلة غير صحيح تماما، مشددا على أن اللاعب في الوقت الحالي تركيزه كاملا في العودة إلى المباريات وإعلان جاهزيته بعد المشاركة في التدريبات الجماعية دون التحامات.

انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره المنتخب السعودي بفوز الفراعنة 3-1، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، اليوم الخميس، على الأراضي السعودية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين

إنتهت مباراة المقاولون أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة رجال بقيادة محمد الكرداني المدير الفني، أمام منتخب الكاميرون بنتيجة (95-68)، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية “الأفرو باسكت”، المقامة حاليا في أنجولا بمشاركة 16 منتخبا.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، بعد ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية.

مونديال الطائرة، منتخب شباب الفراعنة يهزم المغرب في بداية مشواره

افتتح منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 عامًا مشواره في بطولة العالم المقامة حاليًا بالصين بتحقيق فوز مستحق على نظيره المغربي بثلاثة أشواط نظيفة.

