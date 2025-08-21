توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والصين في مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر والمركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية في مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بمقر مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات التراث الثقافي المغمور بالمياه.

مجال الآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام المركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية.

أعرب وزير السياحة والآثار عن ترحيبه بهذا التعاون، واصفًا إياه بالخطوة الهامة نحو تعزيز الشراكات الدولية في مجال الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعرفة مع المؤسسات الرائدة، خاصة مع الصين التي تربطها بمصر علاقات تاريخية ممتدة وترابط حضاري بين البلدين باعتبارهما أقدم الحضارات في العالم.

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل الشامل بين الجانبين في مجالات الآثار البحرية وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، إلى جانب تيسير الأبحاث المشتركة والتبادل الثقافي والبرامج التعليمية.

التعاون بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي

من جانبه، أعرب مدير عام المركز الوطني للآثار بجمهورية الصين الشعبية عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، واصفًا إياها بأنها بداية جديدة للتعاون بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي، وممارسة حيّة للحوار الحضاري وتبادل الخبرات بين الحضارتين المصرية والصينية.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تأسيس المركز المصري الصيني للآثار البحرية والتراث الثقافي المغمور بالمياه بمدينة الإسكندرية، مع تخصيص قاعة خاصة لعرض القطع الأثرية والإنجازات العلمية في هذا المجال بكلا البلدين. كما ستشمل مجالات التعاون المشترك تنفيذ مشروعات بحثية وعلمية، وتنظيم المنتديات والفعاليات العلمية، وتبادل المعلومات والأبحاث، بالإضافة إلى برامج التدريب وبناء القدرات للأثريين والمرممين والباحثين.

كما سيتم تنظيم معارض مؤقتة مشتركة لعرض القطع الأثرية المنتشلة من أعماق المياه، إلى جانب عرض نتائج أعمال الحفائر والأبحاث الأثرية البحرية في البلدين.

وعقب مراسم التوقيع، افتتح المؤتمر العلمي للتراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي يتضمن مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية حول إدارة المواقع المغمورة بالمياه، والتراث الثقافي الغارق في أبو قير، ودور الإعلام المصري في التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.

