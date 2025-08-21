الخميس 21 أغسطس 2025
الإصابة تبعد خماسي الأهلي عن مواجهتي المحلة وبيراميدز

امام عاشور
امام عاشور

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف المصابين من مواجهتي الفريق أمام كلا من المحلة بالجولة الرابعة وبيراميدز بالجولة الخامسة.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي، أن الخماسي إمام عاشور وياسين مرعي ومحمد شكري وياسر إبراهيم ومروان عطية، تأكد غيابهم عن الفريق بمواجهتي المحلة وبيراميدز بسبب الإصابة.

كما أكد المصدر بأن أقرب لاعب للتواجد في القائمة أمام بيراميدز هو امام عاشور، إلا ان الجهاز يفضل عدم الدفع به خوفا من تجدد الإصابة، وأن تعليمات الإسباني خوسية ريبيرو هي عدم الدفع بأي لاعب إلا بعد التاكد من شفائه الكامل من الإصابة.

ويشارك إمام عاشور في تدريبات الأهلي الجماعية بعد عودتة من الإصابة منذ أول أمس الثلاثاء، إلا ان الجهازين الطبي والفني يرون عدم المجازفة به والانتظار حتى يكتمل شفائه بشكل كامل.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير، حيث يخوض الفريق مرانه غدا والسبت والأحد على ملعب التتش استعدادًا لمباراة غزل المحلة قبل السفر يوم الأحد للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة

ومنح الإسباني خوسية ريبيرو المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم، وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

