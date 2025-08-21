الخميس 21 أغسطس 2025
اتحاد جدة يعلن انتقال لاعبه إلى الدوري البلجيكي

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الخميس، عن إعارة لاعبه مروان الصحفي إلى نادي رويال أنتويرب البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" بيانًا أعلن فيه موافقته على إعارة مروان الصحفي إلى الفريق البلجيكي لمدة موسم.

بيان اتحاد جدة بانتقال لاعبه إلى الدوري البلجيكي 

وقال النادي في بيانه إن الإعارة تأتي "ضمن البرامج والخطط الموضوعة لتطوير المواهب الشابة وصقلها للتطور، بما ينعكس إيجابًا على مستواها ويخدم أهداف النادي والرياضة السعودية المستقبلية".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن خضوع الصحفي للكشف الطبي في أنتويرب، اليوم الخميس، تمهيدًا للانتقال إليه، بعدما فضله على العرض المُقدم من نادي بلاكبرن روفرز الإنجليزي.

أرقام مروان الصحفي في الدوري البلجيكي 

ويعود الصحفي بذلك إلى الملاعب البلجيكية للموسم الثاني تواليًا، بعد تجربته اللافتة مع بيرشكوت الموسم الماضي، حيث خاض 28 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.
 

