حقيقة توقف أعمال الإنشاء في استاد النادي الأهلي

الأهلي، كشف الدكتور سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، حقيقة ما يتردد عن توقف أعمال الإنشاء في المشروع

ونفى الجيوشي ما تردد خلال الساعات الماضية عن توقف الحفر في استاد الأهلي، قائلا: كلام عار تمامًا من الصحة ولا يستند إلى الواقع، والعمل في المشروع يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد، وأنه يطمئن جماهير الأهلي أن مشروع القرن تتوافر له كل عناصر النجاح بإذن الله..

لجنة هندسية تشرف على المشروع

وأضاف في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن هناك لجنة هندسية تقوم بالإشراف على المشروع، تضم استشاريين عالميين وآخرين مصريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وكل الأنظمة المستخدمة في عملية الحفر عالمية وتخضع لمعايير الحداثة والرقمنة، وأن أرض استاد الأهلي تم عمل «جسات» لها على عمق 45 مترًا من قبل، ويتم التعامل مع أنواع الترب بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة في عملية الحفر.

وأكد أن وجود تكوينات صخرية في عمق التربة في أرضية الأستاد لم تعيق عملية الحفر، وكل ما يتردد في هذا الشأن عن تعثر عمليات الحفر بسبب الأراضي الصخرية ليس له أس أساس من الصحة

