منتخب الناشئين يفوز على السعودية 3-1 وديا

منتخب الناشئين تحت
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

منتخب الناشئين، انتهت مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره المنتخب السعودي بفوز الفراعنة 3-1، في اللقاء الودي الذي جمع المنتخبين، اليوم الخميس، على الأراضي السعودية 

سجل الأهداف: محمد حمد وعمر كمال وبلال عطية.

تشكيل منتخب مصر أمام السعودية

وقبل المباراة أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس عن التشكيل الذي سيخوض به ودية السعودية، والذي جاء على النحو التالي:

عمر عبدالعزيز وحمزة الدجوي ومحمد البنداري وأدهم فريد ومهند الشامي وباسل مدحت وعمر كمال ومحمد حمد وبلال عطية وإبراهيم النجعاوي وحمزة عبدالكريم.

تشكيل منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة السعودية

واختتم منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، أمس الأربعاء، استعداداته لخوض مباراته الودية أمام المنتخب السعودي، ضمن استعدادات الفراعنة لمنافسات بطولة كأس الخليج التي تستضيفها مدينة أبها السعودية في الفترة من 29 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبلين.

ووصلت بعثة منتخب الناشئين المصري إلى السعودية الثلاثاء الماضي، وكان في استقبالها وفد من السفارة المصرية بحضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة.

 

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكأس الخليج

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، اصطحب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس الخليج وهم: 

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

وكان في وداع البعثة من مركز المنتخبات الوطنية الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

 

مجموعة مصر في كأس الخليج

يذكر أن منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وتأتي مشاركة منتخب مصر في كأس الخليج، ضمن استعداداته لمونديال الناشئين بقطر مطلع نوفمبر المقبل.

 

 

