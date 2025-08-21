محامي سفاح الإسماعيلية تعقيبًا على إعدام موكله: مات القاضي ومات عبد الرحمن وعاش الشابو

علق أشرف ثابت المحامي الأول لعبد الرحمن نظمي الشهير بـ "دبور" المشهور إعلاميا بسفاح الإسماعيلية، والذى كانت انتدبته محكمة الجنايات، للدفاع عن المتهم، عقب تنفيذ حكم الإعدام عليه من خلال حسابه الشخصى بالتواصل الاجتماعي قائلا: " مات القاضي ومات عبد الرحمن وعاش الشابو".

المتهم الأول والأخير هو الشابو

وربما جاء هذا التعليق من محامي "دبور" أو سفاح الإسماعيلية إصرارا منه على موقفه بأن المتهم الأول والأخير في تلك الواقعة الأشهر في تاريخ الجريمة، والتي أحدثت جدلا كبيرا هو مخدر "الشابو"، كما قال في إحدى جلسات المحاكمة التي كانت تبث على الهواء.

تعليق محامي دبور، فيتو

ورغم أن الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية تبذل كافة جهودها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المخدرات وتداولها إلا أن تلك الآفة مازالت تنال من عشرات بل ومئات الشباب بالمحافظات لتدفع بهم إلى ارتكاب المزيد من الجرائم والفظائع التي لا تنتهى.

عزاء لدبور بالمستقبل

وعلى صعيد آخر نعى شقيق عبد الرحمن نظمي الشهير بعد الرحمن "دبور" أخاه، ونوه إلى أن الأسرة سوف تتلقى واجب العزاء بمنزلها في مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية.

عزاء لدبور بمدينة المستقبل، فيتو

امتناع أسرة ضحية سفاح الإسماعيلية عن التحدث لوسائل الإعلام

فيما امتنعت أسرة ضحية " سفاح الإسماعيلية "، عن التحدث إلى وسائل الإعلام تعقيبا على تنفيذ حكم الإعدام في قاتل فقيدهم ،ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد إقامتهم للعزاء، وذلك طبقا لما ذكره شقيق المجني عليه لـ"فيتو" عبر اتصال هاتفي.

تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية

وكانت قد نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقا بحق المتهم المعروف إعلاميا بـ"ـسفاح الإسماعيلية"، داخل سجن وادي النطرون، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك عقب استنفاد جميع درجات التقاضي وصدور الحكم النهائي البات من محكمة النقض.

تفاصيل جريمة هزت الإسماعيلية

وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2021، حين أقدم المتهم على ارتكاب جريمة بشعة هزّت الرأي العام، حيث قام بذبح أحد المواطنين في وضح النهار بأحد الشوارع الحيوية أمام المارة بمدينة الإسماعيلية، ثم فصل رأس المجنى عليه عن جسده بطريقة وحشية، وأصاب آخرين أثناء محاولتهما إنقاذ الضحية.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم في موقع الحادث، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقًا، وأيدت محكمة النقض الحكم ليصبح نهائيًا واجب النفاذ.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يتعاطى المواد المخدرة، وسبق أن ارتكب جرائم سرقة وحيازة سلاح أبيض، ما جعل المحكمة تؤكد في حيثيات حكمها أن "المتهم خطر داهم على المجتمع، ويجب ردعه بالعقوبة القصوى".

وبتنفيذ الحكم ، يسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع الإسماعيلي خلال السنوات الأخيرة، والتي أثارت جدلا واسعا ومطالبات متكررة بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني لتحقيق الردع العام.

