عملية جراحية نادرة.. إنقاذ مريض بعد استخراج مقص حديدي من جمجمته بمستشفى التأمين الصحي ببنها

في إنجاز طبي نادر، نجح الفريق الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببنها في إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة، بعد إصابته بمقص حديدي مغروز داخل الجمجمة إثر مشاجرة.

وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة مقطعية وعادية وتحاليل، جرى تجهيز المريض للتدخل الجراحي العاجل، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج المقص بدقة عالية دون حدوث مضاعفات، ليستقر وضع المريض بعد العملية.

وشارك في العملية د. محمد السيد منصور – أخصائي جراحة المخ والأعصاب،د. علياء علي حسن – استشاري التخدير وطاقم تمريض العمليات


وأكدت د. رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن هذا النجاح يعكس جاهزية المستشفى وقدرتها على التعامل مع أصعب الحالات الطارئة، مشيدة بجهود الفريق الطبي وتكامل التخصصات لإنقاذ حياة المريض.

ويواصل مستشفى التأمين الصحي ببنها تقديم خدماته وفق أحدث بروتوكولات الطوارئ والجراحة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان وجودة الرعاية للمرضى.
 

