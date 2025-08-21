هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"

الخميس 21 أغسطس 2025
محافظات

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فريق كلية الهندسة ببنها الفائز بالمركز الأول في مسابقة "صُنع في مصر – MIE 2025" عن مشروعهم المتميز"الروبوت الثعبان – Snake Robot" تصميم وتحكم وتنفيذ روبوت ثعباني مستقل مدفوع بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف المواقع الأثرية مع تكامل إنترنت الأشياء (WADJET).

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن فوز طلاب كلية الهندسة جامعة بنها  بهذه المسابقة يعكس مدى جدية أبنائنا الطلاب وتميزهم، والدور الفعّال الذي تلعبه الكلية في دعم مشروعات التخرج النوعية ذات الأثر الواقعي، لافتا إلى الدعم الكامل الذي تقدمة جامعة بنها لخلق جيلًا من المبدعين القادرين على بناء مشروعات ذات قيمة مضافة تسهم في نهضة الوطن وتقدّمه.

وأشارت الدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة ببنها إلي أن المشروع  قدم عملية التصميم الكاملة لروبوت ثعبانى مستقل لأغراض الاستكشاف الأثري في البيئات المحدودة حيث أُجريت نمذجة رياضية للروبوت الأفعى باستخدام MATLAB Simscape، مما أتاح محاكاة وتحليلًا دقيقين لمكوناته الميكانيكية والكهربائية. واستُخدمت نتائج النمذجة الرياضية لاختيار المحركات، ثم طُوّر التصميم الميكانيكي واعتمد عليه باستخدام برنامج ANSYS، واستُخدمت مادة PETG لطباعة الأجزاء المصممة ثلاثية الأبعاد، وصُممت وصُنعت لوحة دوائر مطبوعة (PCB) مخصصة، دمجت جميع الأسلاك في لوحة واحدة، مما عزز موثوقية النظام ووزّع الطاقة بكفاءة على المحركات للتحكم الدقيق في حركة الروبوت، وطُوِّر نظام تحكم متين للروبوت، يدمج تقنيات LiDAR وNVIDIA Jetson وArduino وPCA9685، ويستفيد من نظام تشغيل الروبوت (ROS) لتمكين الحركة الذكية، ورسم الخرائط في الوقت الفعلي، وتحديد المواقع بدقة، مما أدى إلى نظام مرن وقابل للتوسع وطُوِّر نظام كشف للأجسام مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية YOLO، وأُضيف إلى الروبوت، مما يتيح التعرف على القطع الأثرية وتحديد مواقعها في الوقت الفعلي من خلال بث مباشر للكاميرات.

وأضافت عميدة الكلية أن هذا العمل يعتبر منصة روبوتية قابلة للتطوير والتكيف، مُصممة خصيصًا لاستكشاف المواقع الأثرية، مما يُسهم في الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث، والاستجابة للكوارث، والتفتيش الصناعي.

