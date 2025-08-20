الهلال الأحمر بالقليوبية يزور "بطل حريق بنها" لتقديم الدعم النفسي والعيني (صور)

قام مجلس إدارة الهلال الأحمر بـ القليوبية بزيارة إنسانية إلى الطالب رشاد حسني، بالصف الثاني الثانوي والمتطوع بالهلال الأحمر، والذي يُلقب بـ"بطل حريق بنها"، وذلك خلال تلقيه العلاج بمستشفى بنها التعليمي بعد إصابته بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده إثر محاولته إنقاذ جاره المسن من الموت أثناء انفجار أسطوانة غاز.

الهلال الأحمر بالقليوبية يزور "بطل حريق بنها" لتقديم الدعم النفسي والعيني

وضم الوفد الزائر المهندس عبد الحميد رخا رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية، والدكتور محمد صبحي أمين الصندوق، والصحفية نهال دوام عضو مجلس الإدارة، وكان في استقبالهم الدكتور فادي كمال مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عجلان نائب المدير.

وخلال الزيارة، قدم وفد الهلال الأحمر الدعم النفسي والعيني للطالب، مؤكدين أن ما قام به رشاد يُجسد أسمى معاني التضحية والإيثار، حيث خاطر بحياته لإنقاذ جاره المسن "العم إسماعيل"، الذي نجا من الحادث بفضل شجاعة الشاب.

كما قام الوفد بزيارة لمصابي قسم الحروق وتقديم الدعم النفسي والعيني لهم مشيدين بالخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وكانت مدينة بنها قد شهدت حالة من الذعر عقب انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق الأرضي لأحد العقارات المكونة من ثلاثة طوابق، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق متفاوتة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار والعقارات المجاورة بعد جهود استمرت عدة ساعات.

