أطلقت بـجامعة بنها الأهلية احتفالية أسبوع الابتكار، التي نظمتها الجامعة احتفاءً بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحوث والابتكار، والدكتور شادي المشد مدير برامج كلية علوم الحاسب، والأستاذ أيمن بيومي أمين عام الجامعة.

جامعة بنها الأهلية تطلق فاعلية أسبوع الابتكار وتدشن منصة Inoventre Gateway

وشهدت الفعالية حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها الأهلية، إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والشركات وأعضاء مجلس النواب، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

رسالة الجامعة تتمثل في دعم وتشجيع الطلاب

وفي كلمته، أكد الدكتور تامر سمير أن رسالة الجامعة تتمثل في دعم وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع والوطن، مشيرًا إلى أن الإبداع أصبح أسلوب حياة، والابتكار أداة للتغيير وبناء المستقبل.

كما أشار الدكتور محمود شكل إلى أهمية تنمية العقول وإطلاق الطاقات وربط الجامعة بالمجتمع وصناعة جيل قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أوضح الدكتور شادي المشد أن طلاب جامعة بنها الاهلية يمتلكون القدرة على المزج بين العلم والتكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرًا إلى اهتمام الكلية بتأهيل الطلاب الموهوبين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وخلال الفعاليات، تم إطلاق منصة Inoventre Gateway كجسر حقيقي يربط بين الأفكار المبدعة والفرص الواعدة، حيث تم عرض فيديو تعريفي بالمنصة وخدماتها.

وشهدت الفعاليات أيضًا عرض قصص نجاح طلابية ملهمة، منها تجربة فريق أناكتس التي قدمها الطالب كيرولس هاني، إلى جانب مشروعات نادي ريادة الأعمال، وفقرة تحفيزية من نادي الابتكار وريادة الأعمال.

وفي ختام الحفل، وجهت إدارة الجامعة الشكر للحضور وكل من ساهم في إنجاح الحدث، مؤكدة استمرارها في تبني الأفكار المبدعة وتحويلها إلى إنجازات تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.