محافظ الإسماعيلية يناقش إجراءات تطوير منظومة النقل الداخلي المتقادمة (صور)

ترأس اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور بالمحافظة؛ لمناقشة جدول أعمال اللجنة والبت في كافة طلبات المواطنين الخاصة بحركة النقل والمرور.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مجلس إدارة مشروع المواقف ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، العميد أحمد عبدالعال مدير إدارة مرور الإسماعيلية، المقدم حسن رضوان رئيس مباحث مرور الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير مشروع المواقف، نقيب السائقين، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

الحد من حوادث الطرق

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي من شأنها الحد من الحوادث على الطرق بالمحافظة؛ للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، بالتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

تفعيل لجنة السرفيس

ووجه بتفعيل لجنة "السرفيس" بالتعاون بين كافة الأجهزة المعنية، للحد من المواقف العشوائية على الطرق وعمل السيارات غير المرخص لها بتحميل المواطنين.

تسير سيارات أجرة بخطوط جديدة

وخلال الاجتماع، أعلن "أكرم" الموافقة على فتح خط سير الإسماعيلية - مدينة بدر من الجانبين، خط سير الإسماعيلية – القرين من الجانبين، خط سير القنطرة غرب - سعود من الجانبين، خط سير القنطرة غرب - الشادر بسيارات أجرة بدلًا من السيارات العشوائية، وتشغيل خط التل الكبير - القصاصين بسيارات أجرة الإسماعيلية بدلًا من السيارات العشوائية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، ندرس كافة الإجراءات التنفيذية لتحويل وسائل النقل الداخلي المتقادمة بالمحافظة لوسائل نقل حضارية، خاصة السيارات الربع نقل التي تعمل كوسائل نقل داخلي بمركز فايد، واستبدالها بوسائل نقل حضارية حديثة.

وأضاف، وجهت بإنهاء الدراسة القانونية لتحديث السيارات الأجرة الفان "ترخيص أجرة" التي تعمل بالنقل داخل بالمحافظة، من ٧ راكب إلى ١٤ راكب، بهدف توفير وسيلة انتقال اكثر راحة وأمان للمواطنين وزيادة القدرة الاستيعابية للسيارات، وتوفير الوقود.

واختتم "أكرم": نعمل على إيجاد إطار قانوني لعمل "التوكتوك" بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، مع حصرها وتسجيل بياناتها للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، والتأكيد على حظر سيرها على الطرق السريعة حفاظًا على الأرواح.



