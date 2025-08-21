لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

دعاء ليلة الجمعة من الأدعية المهمة التي يحرص عليها العديدون لما ليوم الجمعة من فضل، كما أن الدعاء ليلة الجمعة من الأدعية المستجابة بإذن الله وذلك لأنها وقت انشغال الناس بمنافع الدنيا ومحبوبتها ومن ثم فإن الانشغال بذكر الله من أعظم القرب إليه تعالي.

كما أن دعاء ليلة الجمعة مستجاب لوجهين أحدهما أنه ربما يقد يكون في السحر وهو من أوقات استجابة الدعاء كما أن الدعاء ليلة الجمعة يتبع يوم الجمعة، وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

أمراض القلوب

قسم الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان أمراض القلوب إلى نوعين فقال رحمه الله:

مرض القلب نوعان:

1- نوع لا يتألم به صاحبه في الحال: كمرض الجهل، ومرض الشبهات والشكوك، ومرض الشهوات. وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم؛ ولأن سكرة الجهل، والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه، حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين، وأصعبهما.وعلاجه إلى الرسل، وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض.

والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال كالهم، والغم، والغيظ. وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه، أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب، وما يدفع موجبها مع قيامها.وهذا كما أن القلب قد يتألم بما يتألم به البدن، ويشقى بما يشقى به البدن. فكذلك البدن يتألم كثيرا بما يتألم به القلب، ويشقيه ما يشقيه.

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن، وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه، وعذابه بعد الموت. وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية، فهي التي توجب له الشقاء، والعذاب الدائم إن لم يتداركها بأدويتها المضادة لها. فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاء.

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

دعاء تطهير القلب من الحقد والحسد

يقول الله تعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بها"، والصدقات تطهر الفقير من الحقد، والغنى من البخل والشح، وتطهر المال من النقص والمجتمع من آفات الطبقية.



دعاء تطهير القلب من الحقد والحسد

اللهم اصرف عنا نظرة حسد للرزق ممسكة أو للجسد ممرضة أو للأبناء مفرقة أو للبيوت مشتتة، اللهم اجعلنا فى كنفك وحفظك يارب العالمين اللهم رد عنا عين الحاسدين والحاقدين والمؤذين يارب العالمين واحفظ مصر وبلاد المسلمين واجعلها سخاء رخاء وسائر البلاد".

اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ أن تَجعَلَ خَيْرَ عَمَلي آخِرَهُ، وَخَيرَ أيامي يَومًا ألقاكَ فيه، إنَّك عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدير. اللَّهُمَّ مَن عاداني فَعادِه، وَمَن كادَني فَكِدهُ، وَمَن بَغَى عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَأهلِكهُ، وَمَن أرادَنِي بِسوءٍ فَخُذهُ، وأطفِأ عَنِّي نارَ مَن أشَبَّ لِيَ نَارَهُ، وَاكفِنِي هَمَّ مَن أدخَلَ عَلَيَّ هَمَّه، وَأدخِلني في دِرعِك الحَصينَة، وَاستُرني بِسِترِكَ الواقي.

اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل سوء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل ما يغضبك.

اللهم طهر قلبي من كل سوء، اللهم طهر قلبي من كل ما يغضبك، اللهم طهر قلبي من كل غل وحقد وحسد وكبر،

دعاء يمنع الحقد والحسد

"اللهم اصرف عنا نظرة حسد للرزق ممسكة أو للجسد ممرضة أو للأبناء مفرقة أو للبيوت مشتتة، اللهم اجعلنا فى كنفك وحفظك يارب العالمين اللهم رد عنا عين الحاسدين والحاقدين والمؤذين يارب العالمين واحفظ مصر وبلاد المسلمين واجعلها سخاء رخاء وسائر البلاد".

كيفية علاج الحقد والغيرة



جهاد النفس علاج فعال للذين يعانون من أحد أمراض القلب، المتمثلة في الغل والحقد والغيرة ممن حولهم، ويمكن للإنسان الذي في قلبه مرض من هوى أو حقد، أن يعالج نفسه من خلال قاعدة جهاد النفس، أو بمعنى آخر مقاومة ما يحب في الحرام، كمافي قوله تعالى: وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

دعاء تصفية القلوب



يا مَن كَفاني كُلَّ شَيءٍ اكفِني ما أَهَمَّني مِن أمرِ الدُّنيا والآخِرَة، وَصَدِّق قَولي وَفِعلي بالتَحقيق، يا شَفيقُ يا رَفيقُ فَرِّج عَنِّي كُلَّ ضيق، وَلا تُحَمِلني ما لا أطيق.

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي.



أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى.

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب



تطهير القلب من الغل والحسد والحقد

«أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق» (3 مَرَّاتٍ)

«بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (3 مَرَّاتٍ)

«اللَّهُمَّ إنى أعوذُ بوجْهِكَ الكريم، وكلماتِك التامَّاتِ من شرِّ ما أنت آخِذٌ بناصيته، اللَّهُمَّ أنتَ تكشِفُ المأثَمَ والمَغْرَمَ، اللَّهُمَّ إنه لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُك، سبحانَك وبحمدِك».

«تحصَّنتُ باللهِ الَّذى لا إله إلا هُوَ، إلهى وإله كُلِّ شىء، واعتصمتُ بربى وربِّ كُلِّ شىء، وتوكلتُ على الحىِّ الذى لا يموتُ، واستَدْفَعتُ الشرَّ بلاحَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله، حسبىَ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، حسبىَ الربُّ مِن العباد، حسبىَ الخَالِقُ من المخلوق، حسبىَ الرازقُ مِنَ المرزوق، حسبىَ الذى هو حسبى، حسبىَ الذى بيده ملكوتُ كُلِّ شىءٍ، وهو يُجيرُ ولا يُجَارُ عليه، حسبىَ الله وكَفَى، سَمِعَ الله لمنْ دعا، ليس وراء اللهِ مرمَى، حسبىَ الله لا إله إلا هُوَ، عليه توكلتُ، وهُوَ ربُّ العرشِ العظيم».

والمحسود عليه قراءة الفاتحة والمعوذتين، وآية الكرسي، والذكر بصفة عامة، كما يمكن أن يقول "اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

ومن الأذكار الجامعة لمعاني التوحيد وتكثر على ألسنة الذاكرين قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وهي تعني أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك، ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه وتعالى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.