تعرف على مكان ميلاد الرسول وسبب هدمه

أيام قليلة ويهل علينا شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريا، وهو الشهر الثالث من السنة القمرية، وسمى الشق الأول بذلك؛ لأنه صادف موسم الربيع، بحسب بعض الأقوال، إلا أنه اختلف كثيرًا في سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم.

ويشهد شهر ربيع الأول مظاهر عديدة من البهجة والفرح والسرور استبشار بميلاد الرسول في هذا الشهر، كما يحمل شهر ربيع الأول العديد من الذكريات للمسلمين في أنحاء العالم وفي هذا الإطار نجيب معكم علي بعض الاسئلة التي ربما يجهلها الكثيرون ويريد البعض الآخر معرفة إجابتها والتي تتمثل في هل ولد الرسول يوم الاثنين 12 ربيع الأول؟ وأين مكان مولده الآن؟

أين مكان ميلاد الرسول الآن.. تعرف عليه

سبب تسمية شهر ربيع الأول

جاء فى سبب تسمية شهر ربيع الأول عدة روايات، منها: أن العرب كانوا يخصّبون فيه ما أصابوه من أسلاب فى صفر؛ وقيل: بل سُمِّى كذلك لارتِباع الناس والدواب فيه وفى الشهر الذى يليه (ربيع الآخر)، لأن هذين الشهريْن كانا يأتيان فى الفصل المسمَّى خريفًا وتسميه العرب ربيعًا، وتسمى الربيع صيفًا والصيف قيظًا.

وقالوا: إن ربيع الأول وهو الفصل الذي تأتي فيه الكمأة والنور، وتطلق عليه العرب ربيع الكلأ، وكان أبو الغوث يقول: “العرب تجعل السنة ستة أزمنة شهران منها الربيع الأول، وشهران صيف، وشهران قيظ، وشهران الربيع الثاني، وشهران خريف، وشهران شتاء”.

وقيل: إن شهر ربيع الأول كان يداوي أمراضًا وعللًا في النفس لا تُداوى في غيره من شهور السنة، وذلك ببركة ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاء به واتباع سنته.

ربيع الأنوار سبب التسمية

من جهته، أكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن شهر ربيع الأنوار، وهو أول الربيعين، الذى ظهر فيه نور النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- للعالمين، فأسماه المسلمون بربيع الأنوار، حيث تلألأت الأنوار المحمدية، والمنح الصمدانية والمواهب الربانية؛ فهذا شهر كريم إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور وبالفرحة يفرح به كل مسلم".

هل احتفل النبي بيوم مولده

وأشار إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده، وسأله الصحابة عن صيامه ليوم الاثنين فقال لهم: "هذا يوم ولدت فيه"، وكان يحتفل به كل أسبوع بالصيام فيه وذكر الله والصلاة والصيام، لافتًا إلى أن أهل الحجاز وسوريا يحتفلون بمولد النبى -صلى الله عليه وسلم- كل شهر، وفى شهر ربيع الأول يحتفلون كل يوم ويسمونه "ربيع الأنوار"، ويكون عند كل فرد فيهم فى منزله الاحتفال، وهذا لم يوجد فى مصر.

هل ولد الرسول يوم الاثنين 12 ربيع الأول؟

لا خلاف أن النبي قد ولد في يوم الاثنين، والصحيح أن ذلك كان وقت طلوع الفجر، والراجح الذى عليه الأكثرون من المؤرخين وأهل العلم: أن مولده صلى الله عليه وآله وسلم كان لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وكان ذلك فى عام الفيل، فى السنة الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكانت ولادته فى شعب أبى طالب بمكة المكرمة.

وروى الإمام مسلم فى صحيحه، عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: “ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت -أو أنزل علي- فيه”، وقال الإمام محمد بن إسحاق -كما حكاه عبد الملك بن هشام "السيرة النبوية" (1/ 158، ط. الحلبي)-: [ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، عام الفيل]، وقال الحافظ ابن كثير فى "البداية والنهاية" (3/ 374، ط. دار هجر): [وهذا ما لا خلاف فيه أنه ولد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين.

والجمهور على أن ذلك كان فى شهر ربيع الأول؛ فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثنتى عشرة خلت منه؛ نص عليه ابن إسحاق، ورواه ابن أبى شيبة فى "مصنفه" عن عفان، عن سعيد بن مينا، عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما أنهما قالا: "ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفيل، يوم الاثنين، الثانى عشر من شهر ربيع الأول، وفيه بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر، وفيه مات". وهذا هو المشهور عند الجمهور].

واختلف الفقهاء في رَقْم ذلك اليوم الذي وُلد فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من شهر ربيع الأول، ونقل الحافظ ابن كثير، العديد من الأقوال المتباينة في تحديد ذلك اليوم؛ فذكر منها: اليوم الثاني، واليوم الثامن، واليوم العاشر، واليوم الثاني عشر، واليوم السابع عشر، واليوم الثاني والعشرين. وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل في رقم يوم ميلاد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: ذكرى المولد النبوي الشريف - على الرأي الراجح - يوم 12 ربيع الأول.

مكان ميلاد النبي الآن

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في أحد تصريحاته التليفزيونية، أن مكان المولد النبوي كان في شعب بني هاشم، ويسمى الآن شعب علي، أو سوق الليل، وهو مكان شرق الحرم المكي الشريف، يبعد عنه بمقدار كيلو متر واحد، يفصل بينهما شارع يقال له شارع غزة، وهذه الدار معروفة ومشهورة عند أهل مكة، لا يختلف فيها اثنان.

وقد اشترتها الخيزران زوجة المهدي العباسي ووالدة هارون الرشيد، من ورثة محمد بن يوسف الثقفي، وهو أخو الحجاج الثقفي الأكبر، وكان يسكن بمكة بشعب بني هاشم، وكانت له دار تسمى البيضاء، ملاصقة لدار عبدالمطلب، وهي الدار التي تزوج فيها سيدنا عبدالله بن عبدالمطلب عليه السلام من سيدتنا آمنة بنت وهب عليها السلام.

واشترى محمد بن يوسف الثقفي هذه الدار من عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تأخر إسلامه حتى فتح مكة، فقبلها باع دور أبيه أبي طالب، ودور عمه عبدالله بن عبدالمطلب، والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وبقيت الدار في عقبه إلى أن اشترتها الخيزران، وجعلتها مسجدًا وسمتها دار المولد، وهذه الدار غيبها وغيرها متطوعة المتسلفة، الذين ورثوا الحقد على النبي وأهل بيته عن الأمويين، بدعوى أن وجودها يهدد التوحيد.

