مع قرب حلول شهر ربيع الأول تزداد التهاني والاحتفالات بقدوم شهر ربيع الأول خاصة وأنه شهر ميلاد النبي صلي الله عليه وسلم، وشهر ربيع الأول هو الشهر الثالث من السنة القمرية أو التقويم الهجرى، وسمى الشق الأول بذلك لأنه صادف موسم الربيع، وجاء فى سبب تسمية شهر ربيع الأول بهذا الاسم عدة روايات، منها أنَّ العرب كانوا يخصّبون فيه ما أصابوه من أسلاب فى صفر.

حيث إنَّ صفرًا كان أول شهور الإغارة على القبائل عقب المحرم، وقيل: بل سُمِّى كذلك لارتِباع الناس والدواب فيه وفى الشهر الذى يليه (ربيع الآخر)، لأن هذين الشهريْن كانا يأتيان في الفصل المسمَّى خريفًا وتسميه العرب ربيعًا، وتسمى الربيع صيفًا والصيف قيظًا.

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

عبارات تهنئة بقدوم ربيع الأول

“في ربيع الأول، نستذكر ميلاد النور الذي أضاء لنا دروب الحياة. كل عام وأنتم بألف خير.”

"كلما جاء ربيع الأول، نعيش ذكريات ولادة أرحم الرسل، فلنجعل من هذا الشهر بداية جديدة للتقرب إلى الله والعمل الصالح."

"ربيع الأول هو شهر الرحمة والمحبة، فنسأل الله أن يمنّ علينا بالخير والبركة وأن يُحقق أمانينا في هذا الشهر المبارك."

"في ربيع الأول، نحتفل بميلاد النور، ونسعى لأن تكون قلوبنا مليئة بالإيمان والمحبة كما كانت أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم."

"أهلًا بشهر ربيع الأول، شهر النقاء والبركة، نسأل الله أن يُعيننا على تجديد العهد والإخلاص في الطاعات."

"ربيع الأول يذكّرنا بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنجعل من هذا الشهر فرصة للتغيير الإيجابي والتقرب إلى الله."

"شهر ربيع الأول يروي لنا قصص النبوة والخير، فنسأل الله أن يعمّ علينا بركاته ويملأ أيامنا بالأمل والسلام."

حكم التهنئة بقدوم الأعوام والشهور والأيام؟

هذا السؤال ورد إلي دار الإفتاء المصرية وكانت الإجابة عليه علي النحو التالي:

نصَّ الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور: قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 56، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وتُسَنّ التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة].



وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 359، ط. دار الفكر): [(فائدة): التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام، قال ابن حجر: مندوبة، ويُستأنَسُ لها بطلب سجود الشكر عند النعمة، وبقصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم وتهنئة أبي طلحة رضي الله عنه له].



وقال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (2/ 105، ط. دار الفكر): [وعبارة البرماوي: والتهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مستحبة، ويستأنس لها بطلب سجود الشكر عند حدوث نعمة، وبقصة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم حين بشر بقبول توبته لما تخلف عن غزوة تبوك، وتهنئة أبي طلحة رضي الله عنه له، وتسن الإجابة فيها بنحو: "تقبل الله منكم"، "أحياكم الله لأمثاله"، "كل عام وأنتم بخير"].



وعليه فتهنئة المسلمين بعضهم بعضًا بمواسم الخيرات وأوقات الطاعات وبقدوم الأعوام والشهور والأيام مستحبة.

بعض الناس يرسل رسائل يُزعَم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هنّأ الناس بهذا الشهر المبارك حرمه الله على النار.

ويزعمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من هنّأ الناس بهذا الشهر المبارك حرمه الله على النار.

وهذا الحديث المزعوم كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وموضوع لا يجوز للمسلم أن يرسله للناس ومن أرسله الى الناس فهو أحد الكاذبين ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدًا فليتبوء مقعده من النار.





من المعلوم أن شهر ربيع الأول شهر من أشهر الله عز وجل لا مزية له والتهنئة به بدعة منكرة وزور وحرام وذلك باطل لوجهين:

الوجه الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهنّئ الناس بدخول شهر ربيع الأول بل لم يُعلمهم بدخول شهر ربيع الأول ولم يهنّئ الصحابة الناس بدخول شهر ربيع الأول ولا التابعون بل إن فقهائنا في كتب الفقه لم يذكروا شيئًا يتعلق بشهر ربيع الأول وبالتهنئة بدخوله ونحو ذلك.

والوجه الثاني: أن هذا الشهر أعني ربيع الأول لم يَثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلِد فيه، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلِد في شهر ربيع الأول ولم يرد بطريق صحيح عن أحدٍ من الصحابة ذلك، وإن كان هذا مشهورًا في بعض كتب أهل العلم إلا أن هذا لم يرد بطريق يُعتمدُ عليه، وإنما الثابت أن هذا الشهر أعني ربيع الأول هو الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يُهنأ بدخول هذا الشهر وهو الشهر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم.



