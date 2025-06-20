أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي (صور)

أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي، تعد مكة المكرمة من أكبر المناطق في المعالم التي تحتوي علي أشهر المساجد التاريخية والدينية في العالم وعندما نذكر مساجد مكة المكرمة فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان المسجد الحرام، الذي تعادل أجر الصلاة فيه مائة ألف صلاة، وإلى جوار المسجد الحرام هناك مجموعة من المساجد التاريخية التي يستحب زيارتها سواء للحجاج أو المعتمرين، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي.

حدود الحرم المكي

تمتد الحدود الجغرافية للحرم المكي، أو ما يعرف بالأميال، والتي تشملها، بأمر الله، أجر مضاعفة أجر الصلاة وقيامها لـ100 ألف عند بعض أهل العلم بالحديث النبوي الشريف؛ حيث تمتد لمسافة تصل لـ20 كلم في بعض الاتجاهات حسبما نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية.

وتمتدّ حدود الحرم المكي لشمال مكة حتى 5 كيلومترات لمسجد أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، وغربًا جهة محافظة جدة عند حي الحديبية حتى مسافة 18 كلم، وجنوبًا جهة مشعر عرفة من المسجد الحرام حتى 20 كلم، وإلى أربعة عشر ونصف كيلومتر شرق مكة عند جعرانة.

أشهر المساجد التاريخية داخل الحرم المكي

المسجد الحرام

(المسجد الحرام)

لا يمكن السفر إلى مكة المكرمة دون زيارة المسجد الحرام. إنه البيت العتيق الذي يستمد اسمه من قدسية النضال داخله. إنه أول بيت للناس، والصلاة تعادل مائة ألف صلاة في الآخرين. يقع المسجد الحرام في وسط مكة المكرمة، وفي قلبه يكمن الكعبة المقدسة، قبلة المسلمين في صلواتهم. إنه أهم مكان مقدس في مكة، ويحتوي المسجد الحرام علي العديد من المعالم الدينية الأخري

الكعبة المشرفة

تقع الكعبة المشرفة في وسط المسجد الحرام. تم بناؤه من قبل نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل. السلام عليهم بعد فيضان نوح، صلى الله عليه وسلم. منذ ذلك الحين أخذت مكانًا في القلوب. إنها قبلة الصلاة، والحجاج والمعتمرين.

الكعبة المشرفة عبارة عن غرفة مكعبة كبيرة يبلغ ارتفاعها 15 مترًا، ويبلغ طولها الجانبي عند بابها ويساوي 12 مترًا، والجانبان الآخران 10 أمتار. وهي تتألف من أربعة أعمدة: الأسود والشامي واليماني والعراقي. يوجد في الجزء العلوي من الوجه الشمالي أخدود من الذهب الخالص يطل على حجر إسماعيل والكعبة. وهي مغطاة بالكامل بالحرير مع آيات منقوشة من القرآن.

حجر إسماعيل

إنه المكان بين البوابة والملاذ. حصل على هذا الاسم لأن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) أمره لاستيعاب ابنه إسماعيل وغنائه. في البداية، كان جزءًا من الكعبة المشرفة. عندما لم يتمكن قريش من الحفاظ على بنائه، تركت على شكل سياج في نصف دائرة مقابل الجانب الشمالي من الكعبة بين العمودين الشاميين في العراق، وهاجر إسماعيل له مكانة كبيرة في الإسلام. الصلاة مرغوبة، كما قال ابن عباس: «صلوا في كنيسة الخير». يعني هاجر، كما هو الحال بالنسبة للنبي (ص)، الذي دخل وصلى في الكعبة في سنة الفتح.

الحجر الأسود

تقع الزاوية الجنوبية الشرقية من الكعبة من الخارج على ارتفاع متر ونصف من الأرض في صوان فضي يشكل نقطة بداية ونهاية طواف حول الكعبة. إنه حجر يتكون من عدة أجزاء متصلة ببعضها البعض بإطارات وأظافر فضية. لها شكل بيضاوي بقطر 30 سم. إنه أحمر أسود اللون. وصفه ابن عباس بأنه حجر جاء من السماء البيضاء مثل الثلج.

مسجد نمرة

مسجد نمرة

مسجد نمرة هو المسجد الذي يقصده حجاج البيت الحرام لصلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في يوم عرفة. لذلك، فهي واحدة من أهم معالم مشعر عرفات. يقع المسجد غرب عرفات. اعتمادًا على الموقع، يمكن اشتقاقه وعرضه من أي مكان في عرفات.

تم بناء مسجد نمرة مكة لأول مرة في منتصف القرن الثاني، ثم تم رعاية المسجد بشدة من قبل خلفاء المسلمين. وقد شهدت العديد من التجديدات والتمديدات، تبلغ مساحتها الإجمالية الآن أكثر من 110 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى الفناء الخلفي المظلل بالكامل. ويقدر بنحو 8000 متر مربع، مع ستة مآذن بارتفاع 60 مترًا وثلاثة قباب وعشرة مداخل.

مسجد التنعيم

مسجد التنعيم بمكة المكرمة

مسجد التنعيم أو مسجد عائشة رضي الله عنها، مسجد معروف خارج حرم مكة المكرمة، ويقع في الجزء الغربي من مكة على مسافة 7.5 كم عن الحرم المكي الشريف، وقد اكتسب شهرته من كونه بُني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائِشة رضي الله عنها بالعمرة في حجة الوداع سنة 9 للهجرة. ويُسمى أيضًا بمسجد التنعيم لوقوعه في حي التنعيم بعد نهاية حَدِّ الحَرم مِن جهة المدينة المنورة، كما يُعرف باسم مسجد العمرة..

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة رضي الله عنها بالخروج له للإحرام بالعمرة في حجة الوداع، لذلك سُمي المسجد باسمها، ويسمى أيضًا بمسجد العمرة، فهو ميقات الحجاج والمعتمرين مِنْ أهل مكة المكرّمة سواء مِنْ ساكنيها أو المقيمين بها..

عن عائشة رضي الله عنه قالت: (يا رسول اللَّه، اعْتَمَرْتُمْ ولَمْ أعْتَمِرْ، فقال: يا عَبْد الرحمن، اذْهَب بأُخْتِك، فأعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيم) رواه البخاري. وفي رواية للبخاري ومسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: (اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنْ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرة).

ويشهد مسجد التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها كثافة عالية في موسمي الحج والعمرة، كونه ميقات مَنْ أراد العمرة مِن أهل مكة المكرمة والمقيمين بها.

مسجد الجن

مسجد الجن

يقع المسجد في حي الغزة، الذي يعتبر أقدم حي بالقرب من المسجد الحرام، خاصة عند تقاطع الطريق المؤدي إلى مقبرة المعلاة وبين شارع المعلاة. وتم تسمية هذا المسجد باسمه الحالي مسجد الجن، لأنه المكان الذي قابل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الجن، ودعاهم الي الإسلام، وقرأ عليهم القرآن الكريم، وسماه البعض مسجد البيعة، حيث بايع فيه الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نزلت في المكان سورة الجن، وهو من أشهر مساجد مكة المكرمة

مسجد الإجابة

مسجد الإجابة

تقع في منطقة معابدا، وتحديدًا بين المسجد الحرام وعلى يسار الطريق المؤدي إلى وادي مني، وشهد مكانه صلاة النبي مرتين، الأولى خلال حصار قريش له والمسلمين قبل الهجرة، والثانية في يوم الفتح،وبدأ بناء المسجد في عام 720 م.

مسجد الخيف

مسجد الخيف

ذكرت كتب التاريخ أنه قد صلى به سبعون نبيا من بينهم سيدنا موسى ” عليه السلام ”، ويرجع سبب تسمية المسجد بهذا الاسم نسبة إلى ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، ويوجد المسجد في خيف بني كنانة في سفح جبل منى الجنوبي قريبا من الجمرة الصغرى، ويمتلئ بجموع الحجاج في موسم الحج ، ويعتبر مسجد الخيف مصلى سيدنا محمد في منى، وقد تم تحديد مكان صلاة الرسول في مسجد الخيف عند الأحجار التي توجد بين يدي المنارة فذلك هو موضع مصلى الرسول، وكان يعرف ذلك الموضع من خلال القبة التي توجد بمنتصف المسجد.

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