ضبط عاطل بحوزته هيروين في الدقهلية والنيابة تأمر بحبسه

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي عاطل بحوزته هيروين، وأمرت النيابة العامة بحبسه.

 

ضبط عاطل بحوزته هيروين 

نجح ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية برئاسة الرائد محمد صبح والرائد محمد أبو غزالة في القبض على عاطل مقيم بقرية النزل دائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع وسلاح ناري، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

 

القبض علي المتهم من أمام مقهي

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم "ف.أ.ص.ال.ع.ع"، 24 عامًا، عاطل ومقيم قرية النزل، وبحوزته 67 كيس هيروين معدة للبيع، فرد خرطوش، طلقات، مبلغ مالي وهاتف محمول، وذلك أمام مقهى  بالنزل.

 

تحرير محضر بالواقعة 

تم تحرير المحضر رقم 9601 جنايات منية النصر لسنة 2025، وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

