الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توريد جهازي أشعة مقطعية على العصب البصري والشبكية لـ"رمد طنطا" و"زفتى"

صحة الغربية.. توريد
صحة الغربية.. توريد جهاز OCT الأشعة المقطعية على العصب

أعلن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية عن توريد جهازي OCT (الأشعة المقطعية على العصب البصري والشبكية) لمستشفيي رمد طنطا وزفتى.

وصول الكتب الدراسية لمدارس الغربية استعدادًا للعام الجديد (صور)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – المحلة

جاء ذلك ضمن خطة تطوير وتجهيز مستشفيات الرمد بالمحافظة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء اشرف الجندي محافظ الغربية.

وأكدت الدكتورة اعتدال مسئول مستشفيات الرمد بمحافظة الغربية أن الجهاز يُعد إضافة نوعية لخدمة مرضى العيون حيث يساهم في التشخيص المبكر والدقيق لأمراض الشبكية والعصب البصري مما يرفع من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

 

كما أوضحت أن مستشفيات رمد الغربية شهدت مؤخرًا إجراء 274 عملية متنوعة شملت: المياة البيضاء عمليات الشبكية والقرنية تسليك القناة الدمعية الحقن الشبكية بالإضافة إلى عمليات أخرى دقيقة وذلك في إطار المبادرة القومية للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أحدث الأجهزة الطبية وتطوير الخدمة العلاجية بما يواكب احتياجات المرضى بمحافظة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وصول الكتب الدراسية لمدارس الغربية استعدادًا للعام الجديد (صور)

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – المحلة

بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكليات جامعة طنطا السبت القادم

صحة الغربية: افتتاح عيادة متخصصة لأمراض الكلى بمستشفى طنطا العام

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads