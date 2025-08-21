توريد جهازي أشعة مقطعية على العصب البصري والشبكية لـ"رمد طنطا" و"زفتى"

أعلن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية عن توريد جهازي OCT (الأشعة المقطعية على العصب البصري والشبكية) لمستشفيي رمد طنطا وزفتى.

جاء ذلك ضمن خطة تطوير وتجهيز مستشفيات الرمد بالمحافظة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء اشرف الجندي محافظ الغربية.

وأكدت الدكتورة اعتدال مسئول مستشفيات الرمد بمحافظة الغربية أن الجهاز يُعد إضافة نوعية لخدمة مرضى العيون حيث يساهم في التشخيص المبكر والدقيق لأمراض الشبكية والعصب البصري مما يرفع من كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

كما أوضحت أن مستشفيات رمد الغربية شهدت مؤخرًا إجراء 274 عملية متنوعة شملت: المياة البيضاء عمليات الشبكية والقرنية تسليك القناة الدمعية الحقن الشبكية بالإضافة إلى عمليات أخرى دقيقة وذلك في إطار المبادرة القومية للقضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة الصحة على توفير أحدث الأجهزة الطبية وتطوير الخدمة العلاجية بما يواكب احتياجات المرضى بمحافظة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.