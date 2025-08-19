الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكليات جامعة طنطا السبت القادم

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2025/2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 أغسطس المقبل وحتى يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025،

وصرح رئيس جامعة طنطا أن ذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأكد رئيس جامعة طنطا على ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، موضحا أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

