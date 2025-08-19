بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكليات جامعة طنطا السبت القادم

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2025/2026 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 أغسطس المقبل وحتى يوم السبت الموافق 13 سبتمبر 2025،

وصرح رئيس جامعة طنطا أن ذلك بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأكد رئيس جامعة طنطا على ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، موضحا أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

