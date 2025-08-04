صحة الغربية: افتتاح عيادة متخصصة لأمراض الكلى بمستشفى طنطا العام

يعلن مستشفى طنطا العام عن افتتاح عيادة متخصصة لأمراض الكلى ضمن العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025 في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، على تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

قال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية إن العيادة الجديدة تُعد إضافة نوعية متميزة لمنظومة الرعاية الصحية الشاملة بالمستشفى، حيث ستُقدم خدماتها تحت إشراف نخبة من الاستشاريين والأخصائيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال أمراض الكلى والغسيل الكلوي.

واضاف وكيل صحة الغربية أن الخدمات الطبية المقدمة داخل العيادة تشمل التقييم الكامل لحالات القصور الكلوي الحاد والمزمن ومتابعة دورية لمرضى الغسيل الكلوي وضبط جرعات الأدوية ذات العلاقة بأمراض الكلى.



متابعة دقيقة لحالات ما قبل وما بعد زراعة الكلى وإعداد برامج غذائية متخصصة تتناسب مع كل حالة وتقديم الإرشادات والتثقيف الصحي للمرضى حول الوقاية من تدهور وظائف الكلى وتعمل العيادة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، عدا يوم الجمعة، وذلك بمقر قسم أمراض الكلى ووحدة الغسيل الكلوي بالدور الأرضي بالمستشفى.

وأكدت إدارة المستشفى أن افتتاح العيادة يأتي في إطار التوسّع في تقديم خدمات طبية تخصصية دقيقة، تضمن للمرضى رعاية صحية متكاملة من أول زيارة، وتحسّن من جودة حياتهم، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأمراض الكلى.

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