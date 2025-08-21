الخميس 21 أغسطس 2025
وصول الكتب الدراسية لمدارس الغربية استعدادًا للعام الجديد (صور)

وصول الكتب الدراسية
وصول الكتب الدراسية لمدارس الغربية استعدادًا للعام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن وصول الكتب الدراسية وتوزيعها على مدارس الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

حيث قام ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية بمتابعة عملية تسلّم مخصصات المديرية من الكتب الواردة من الوزارة والتأكد من توزيعها على جميع المدارس في وقتها المحدد لضمان توفيرها للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة.

 

وأكد وكيل تعليم الغربية على مديري الإدارات التعليمية ضرورة الإسراع في توزيع الكتب على الطلاب فورًا، والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ انطلاق الدراسة دون أي معوقات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد، وتهيئة المناخ التعليمي الملائم لنجاح العملية التعليمية داخل مدارس الغربية.

