أفضل طرق لتخزين المانجو فى الفريزر

تخزين المانجو من الأمور التى تهتم بها بعض ربات البيوت لتوافر المانجو طوال العام، حيث استخدامهما فى العصائر وحشوات وتزيين الحلوى.

وطرق تخزين المانجو عديدة وبسيطة ولا تحتاج إلى خطوات كثيرة لذا تحرص ربات البيوت على تخزينها فى موسمها سنويا حتى تتوافر لديهم طوال العام.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طرق تخزين المانجو.

الطريقة الأولى لتخزين المانجو:-

قطعى كل كمية المانجو بعد غسلها.

فرغى باقى المانجو الموجود فى القشرة بالملعقة.

يمكن تركها هكذا أو إضافة القليل من السكر لها حسب الرغبة.

كما يمكن ترك قطع مانجو بها.

ثم نحفظها فى زجاجة بلاستيك أو جركن وتخزينها فى الفريزر.

الطريقة الثانية لتخزين المانجو:-

حفظ المانجو على حالتها فى الفريزر حيث توضع كما هى فى أكياس ثلاجة ويتم رصها فى الفريزر.

وعند استخدامها يتم إخراجها من من الفريزر وتفسيرها واستخدامها.

أفضل أنواع المانجو للتخزين

ومن أفضل أنواع المانجو للتخزين:-

الزبدية

الكيت

النعومي

الصديقة

التيمور

تخزين المانجو

فوائد المانجو للصحة

من فوائد المانجو التى تدفع لتناولها الآتي:

تعتبر المانجو مصدر غني بفيتامين C، الذي يلعب دور حاسم في تعزيز جهاز المناعة.

يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين، الذي يعزز صحة البشرة واللثة والأوعية الدموية.

يعمل فيتامين C كمضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تحتوي المانجو على فيتامين A بكميات كبيرة، وهو فيتامين ضروري لصحة العيون، حيث يعزز فيتامين A من قدرة العين على الرؤية في الضوء الخافت ويحافظ على صحة القرنية، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تناول المانجو بتقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل التنكس البقعي.

تعتبر المانجو مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تسهم في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

تساعد الألياف في تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة وتمنع حدوث الاضطرابات الهضمية.

تسهم ألياف المانجو في تحسين صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تحتوي المانجو على مجموعة من المركبات النباتية النشطة بيولوجيا مثل البوليفينولات والكاروتينات، التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وتساعد هذه المركبات في الوقاية من الأمراض المزمنة وتقوية جهاز المناعة.

يساهم استهلاك المانجو في تعزيز صحة الجلد والشعر، وبفضل محتواها الغني بالفيتامينات والمعادن، تساعد المانجو في تحسين مظهر البشرة ومنحها إشراقة طبيعية، كما تساهم في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

تتميز المانجو بأنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية نسبيا، مما يجعلها خيار صحي للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي، كما أن طعمها اللذيذ يجعلها إضافة مثالية للعديد من الوصفات الصحية مثل السلطات والعصائر.