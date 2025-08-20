الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يستقبل وفدا من الثقافة لبحث تنظيم فعاليات اكتشاف المواهب

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل وفد وزارة الثقافة

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عمرو بسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، وهشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، ونجوى كيوان، مدير فرع ثقافة دمياط.

إشادة بمهرجان "صيف بلدنا" ونجاح دمياط

في بداية اللقاء، أشاد المحافظ بجهود وزارة الثقافة لدعم الحركة الثقافية بالمحافظة، مثمنا ما حققه مهرجان "صيف بلدنا" الذي أقيم بعدد من المحافظات الساحلية، مؤكدًا أن دمياط حققت أعلى نسب نجاح وإقبال جماهيري سواء في مدينة رأس البر أو دمياط الجديدة.

محافظ دمياط يستقبل وفد وزارة الثقافة لبحث دعم القطاع الثقافي
محافظ دمياط يستقبل وفد وزارة الثقافة لبحث دعم القطاع الثقافي

مناقشة تطوير قصور الثقافة

شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والوزارة، حيث تطرق الجانبان إلى ملف قصور الثقافة باعتباره أحد أهم الأولويات.

وأكد المحافظ اهتمامه برفع كفاءة قصور الثقافة في دمياط الجديدة وفارسكور وكفر سعد، إلى جانب استكمال أعمال الإحلال والتجديد بقصر ثقافة دمياط، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة للتنفيذ وفقًا للأولويات بما يتيح تقديم أنشطة وخدمات ثقافية تعكس مكانة دمياط على الخريطة الثقافية.

دعم المواهب وبناء الوعي

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصا بالمواهب الشابة والمتميزين، وهو ما ترجم من خلال إطلاق مبادرة "دمياط لاكتشاف المواهب" ودمجها كمحور أساسي في مهرجان دمياط. 

وأكد أن تفعيل دور قصور الثقافة سيدعم هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الثقافة تمثل القوة الناعمة لبناء الفكر والوعي في المجتمع.

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور عمرو بسيونى بمكتبه بديوان عام المحافظة دمياط دمياط الجديدة رئيس البيت الفني للمسرح لوزارة الثقافة مدينة رأس البر وزارة الثقافة محافظ دمياط

