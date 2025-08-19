الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

حريق يلتهم 4 منازل في عزبة الرمادية بالفيوم دون خسائر بالأرواح

سيارة اطفاء، فيتو

أنقذت العناية الإلهية عزبة الرمادية التابعة لقرية منشأة الجمال بالفيوم،  من كارثة محققة، بعد أن انتشرت النيران التي نشبت في أحد منازل العزبة وامتدت بسرعة إلى 4 منازل مجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بمساعدة أهالي القرية محاصرة النيران، وإخماد الخربق، دون أي إصابات، وجاري حصر التلفيات والخسائر في المنازل الأربعة.

حريق في عزبة الرمادية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم،  تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، بنشوب حريق بأحد منازل عزبة الرمادية التابعة لقرية منشأة الجمال دائرة المركز، وامتدت ألسنة اللهب إلى  4 منازل مجاورة، علي الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الاطفاء، مدعمة بسيارات اسعاف، الي موقع البلاغ، وتبين أن النيران تنتشر بسرعة، وتمكنت سيارات الإطفاء بمساعدة الأهالي من محاصرة الحريق، واخماده حتي لا يمتد الي باقي منازل العزبة، وظهر من المعاينة الظاهرية أن وجود مخلفات الزراعة وروث الحيوانات أعلي المنازل تسبب في نشوب الحريق، لارتفاع درجات الحرارة التي أدت للاشتعال الذاتي المخلفات.

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إخماد حريق بوحدة سكنية في حي السلخانة بالفيوم


وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب خبير من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق، وتولي التحقيق.

