الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

منح الإسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

