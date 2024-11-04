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صحة ومرأة

تألقي بألوان مكياج جريئة ومفعمة بالأنوثة في سهرة عيد الحب

مكياج عيد الحب، فيتو
مكياج عيد الحب، فيتو

في احتفالات عيد الحب اليوم تعتبر الخروجات المسائية أساسية بين العشاق للاحتفال معا بهذا اليوم المميز الذى يخلد مشاعرهمها.

وتحرص الفتيات على الخروج بمظهر مميز فى هذا اليوم من حيث المكياج والملابس فتحرص الفتيات على الظهور بالطاقة مميزة مفعمة بالأنوثة.

أساسيات مكياج عيد الحب 

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن سهرة عيد الحب تعكس الأجواء الرومانسية والمليئة بالأنوثة، وهناك بعض الاتجاهات التي يمكن اعتمادها لخروجة مميزة فى عيد الحب مع الحبيب، منها:-

  • اللون الأحمر: يعد الأحمر رمز الحب، لذا يمكنك استخدام أحمر شفاه بألوان جريئة، سواء كانت لامعة أو غير لامعة.
  • العين المدخنة: مكياج العيون المدخنة يضفي جاذبية وغموض، لذا استخدمي ظلال داكنة مثل الأسود أو الرمادي مع لمسة من اللمعان.
  • البشرة المتوهجة: احرصي على استخدام الأساس المناسب الذي يمنح بشرتك توهج طبيعي، يمكن تعزيز الإطلالة باستخدام الهايلايتر على الخدين وجسر الأنف.
  • أحمر الخدود: اختاري لون دافئ مثل الوردي أو الخوخي لخلق مظهر صحي ومشرق.
  • التفاصيل اللامعة: لا تترددي في إضافة لمسات لامعة مثل الجليتر أو اللمعان في الزاوية الداخلية للعين.
  • التوازن: إذا كنت تستخدمين مكياج عيون جريء، يمكنك الحفاظ على شفاه طبيعية، والعكس صحيح.
مكياج عيد الحب 
مكياج عيد الحب 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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