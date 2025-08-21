الكرة الطائرة، منتخب الشباب يواجه المغرب اليوم في افتتاح بطولة العالم

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 21 عامًا، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام منتخب المغرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة العالم المقامة حاليًّا في الصين.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب في الـ12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويرأس البعثة اللواء خالد أبو زينة، وتضم الجهاز الفني المكون من:

أحمد سمير – المدير الفني

حسام الدين شعراوي – المدرب العام

أحمد النبوي – المحلل الفني

سامح نور الدين – أخصائي التأهيل والإصابات

كما تضم قائمة اللاعبين كلًّا من:

حمزة حمدي الصافي، وأسر حسام عاطف، ومحمود إبراهيم عبد الباقي، ومالك نور الدين، وأحمد رضا محمد، وصلاح محمد صلاح الدين، ومازن شريف عبد الفتاح، وياسين علي يحيى، وحازم محمد كمال، وإبراهيم عادل عبد المقصود، ويوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات، المغرب وتايلاند وأمريكا وتركيا والصين.

