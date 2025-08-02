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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشابات يصل الكاميرون للمشاركة في بطولة إفريقيا

منتخب شابات الكرة
منتخب شابات الكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، غادرت صباح اليوم السبت، بعثة المنتخب الوطني للكرة الطائرة شابات تحت 20 عاما، إلى الكاميرون، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها خلال الفترة من 3 وحتى 12 أغسطس الجاري.

 

وتضم قائمة المنتخب كل من:

خديجة محمد شوشة - فرح عمرو الحناوى - جينا محمد متولي - رولا رامي كريم  - جنى وليد هنداوي - ملك علاء غباشي - حلا خالد القاضي - هنا كريم الدين بليغ - ندى سامي غصوب  - مريم محمد عبد السلام - لجين ياسر أبو بكر  - فرح احمد الأزهري.

 وتحظى البطولة الأفريقية بأهمية كبيرة كونها مؤهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 21 عاما، المقرر إقامتها العام المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب شابات الكرة الطائرة كل من:

حسام شكري (مديرا فنيا)

أشرف عبد العال (مدربا)

عمرو التوني (محلل تقني)

مروة خالد (علاج طبيعي)

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