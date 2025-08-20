الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة منتخب سيدات الكرة الطائرة المشاركة في بطولة العالم بـ تايلاند

قائمة منتخب سيدات
قائمة منتخب سيدات الكرة الطائرة المشاركة في بطولة العالم

الكرة الطائرة، غادرت بعثة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة القاهرة فجر اليوم الأربعاء متوجهة إلى تايلاند، للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة:

المهندسة مرفت حسني – رئيسة البعثة

عماد نوار – المدير الفني

سيد طه – المدرب العام

عبد الرحمن إبراهيم – المحلل التقني

روض عيد – طبيبة المنتخب

سمية ناجح – أخصائية العلاج الطبيعي


اللاعبات:
سارة أمين – ندى معوض – سابين عابد – مريم متولي – آية خالد – داليا مرشدي – مي محمود – ندى مرجان – دانة شوقي – هنا تامر – تقى الله مدحت – نور الله ياسين – ندى وليد – حبيبة زعتر

جدير بالذكر أن مشاركة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة في هذه البطولة يعتبر إنجازًا تاريخيًا لهذا الجيل، بعد غياب دام 20 عامًا عن بطولة العالم.

ويُعد هذا النجاح ثمرةً لجهود مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، الذي يحرص على دعم ورعاية المنتخبات الوطنية وإعادتها بقوة إلى الساحتين القارية والعالمية.

كما نجح مجلس إدارة اتحاد الطائرة في تجهيز المنتخب من خلال تنظيم معسكرات داخلية وخارجية قبل السفر إلى تايلاند والمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة سيدات الكرة الطائرة ياسر قمر

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يتوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم

رئيس اتحاد الطائرة: تعديلات سنوية على نظام البطولات بالتعاون مع الأندية لتكوين منتخب قوي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب ندوة جاكسون هول

سعر السمك اليوم، قفزة في 7 أصناف والبلطي الأسواني يرتفع 30 جنيها

سيراميكا كليوباترا يبحث عن الفوز الأول في الدوري أمام إنبي

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2024/ 2025

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads