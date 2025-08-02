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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الشباب يحتل المركز 21 ببطولة العالم

منتخب الشباب للكرة
منتخب الشباب للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، اختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا في أوزبكستان بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

واحتل منتخب مصر المركز الـ21 من أصل 24 منتخب شارك في البطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز في مباراته الأخيرة بالبطولة أمام منتخب تونس بنتيجة (3-0).

مشوار منتخب الكرة الطائرة

وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في دور المجموعات جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (0) تونس

مصر (1) - (3) إسبانيا

مصر (0) - (3) إيطاليا

مصر (0) - (3) إيران

مصر (0) - (3) بولندا

دور تحديد المراكز

مصر (0) - (3) بورتريكو

مصر (3) - (0) كندا

مصر (3) - (0) تونس

ولعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا". 

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

 وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق". 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب. 

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