الكرة الطائرة، منتخب الشباب يتوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم

منتخب الشباب للكرة
منتخب الشباب للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، غادرت بعثة المنتخب الوطنى للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى دولة الصين للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

ويرأس البعثة اللواء خالد أبو زينة، وتضم الجهاز الفني المكون من:

أحمد سمير – المدير الفني

حسام الدين شعراوي – المدرب العام

أحمد النبوي – المحلل الفني

سامح نور الدين – أخصائي التأهيل والإصابات

كما تضم قائمة اللاعبين كلًا من:

حمزة حمدي الصافي، وأسر حسام عاطف، ومحمود إبراهيم عبد الباقي، ومالك نور الدين، وأحمد رضا محمد، وصلاح محمد صلاح الدين، ومازن شريف عبد الفتاح، وياسين علي يحيى، وحازم محمد كمال، وإبراهيم عادل عبد المقصود، ويوسف أحمد محمد، وأحمد يوسف سعد.

من جانبه، أكد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن المنتخب استعد جيدًا قبل السفر إلى الصين، موضحًا أن منتخبنا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة.

وأضاف قمر: "نأمل أن يوفق منتخب الشباب في تقديم عروض قوية وأداء يليق باسم مصر أمام المنتخبات العالمية العريقة المشاركة في البطولة."

