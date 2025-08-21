الخميس 21 أغسطس 2025
نتائج مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اختتمت منذ قليل 5 مباريات هامة، ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025/2026.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

بودو جليمت (5) - (0) شتورم جراتس.

بازل (1) - (1) كوبنهاجن.

سيلتك (0) - (0) قايرات ألماته.

فنربخشة (0) - (0) بنفيكا.

موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، موعد سحب قرعة دور المجموعات لـدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تجرى قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس 28 أغسطس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة بنفس النظام المعتمد في الموسم الماضي.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

وتُقسم الفرق الـ36 المشاركة إلى 4 مستويات بناءً على معامل تصنيف الأندية، مع تصدر حامل اللقب المستوى الأول.

يتم سحب كرة واحدة يدويًّا بدءًا من المستوى الأول، ثم يختار برنامج آلي 8 منافسين لكل فريق وفق قواعد محددة:

فريقان من كل مستوى، بواقع مباراة على أرضه وأخرى خارج ملعبه أمام فرق كل مستوى.

لا يلتقي فريقان من نفس الاتحاد المحلي.

لا يزيد عدد الخصوم من نفس الاتحاد عن فريقين

وستُعلن مواعيد المباريات بحد أقصى يوم السبت 30 أغسطس.

