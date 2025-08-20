محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الشباب يتفقدان معسكر الإيواء بنادي شربين الرياضي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ووكلاء المديريات، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة، معسكر الإيواء بنادى شربين الرياضي، في إطار الاستعدادات لفعاليات التدريب العملي المشترك صقر (152) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الدقهلية.

تفعيل التدريب المستمر والمتواصل لمواجهة الأزمات

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل التدريب المستمر والمتواصل لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وأي هجوم علي المنشآت الخدمية للحفاظ على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتعليمات الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإقامة تدريبات عملية بالمحافظات لكيفية مواجهة تداعيات الأزمات والكوارث، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاءت فعاليات الجولة التفقدية بحضور العميد الهيثم عواد المستشار العسكري بمحافظة الدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، وحسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر، والسيد البدوي مدير إدارة شباب شربين، وممدوح جعفر رئيس مجلس إدارة نادي شربين الرياضي، وعدد من مديري المديريات، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة

اعداد سيناريوهات مستقبلية للتعامل الفوري= مع الازمات

وأشار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الي أن الهدف من التدريب العملي هو اعداد سيناريوهات مستقبلية للتعامل الفوري والتحرك السريع عند وقوع الأزمات والعمل علي تجاوزها تقديرًا للمسئولية التي تقع علي عاتقنا جميعًا للحفاظ علي أرواح المواطنين وثروات الوطن..

تأهيل وتدريب العنصر البشري علي استغلال الإمكانيات

وثمن " المحافظ " دور القوات المسلحة متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري علي تعاونهم مع محافظة الدقهلية في تلك التجربة العملية التي تستهدف تأهيل وتدريب العنصر البشري علي استغلال الإمكانيات المتاحة ليكون في حالة تأهب واستعداد دائم لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

بتوفير كافة التسهيلات والامكانيات استعدادًا للمشاركةمنازرة صقر 152

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال تفقدها معسكر الإيواء مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على تعاون مديرية الشباب والرياضة، وكافة الإدارات المعنية بتوفير كافة التسهيلات والامكانيات استعدادًا للمشاركة في فعاليات التدريب العملي للمناورة صقر (152).

