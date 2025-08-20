محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث بمدينة شربين (صور)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، اصطفاف المعدات الهندسية للحملات الميكانيكية لمراكز ومدن المحافظة والقطاعات الخدمية المشاركة في الاصطفاف، بحضور العميد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات والقطاعات المعنية، للتأكد من الحالة الفنية لها ومدى جاهزيتها وقدرتها على مجابهة الأزمات والكوارث، وذلك بأرض المحلج بشربين ونادي شربين الرياضي بإشراف رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والحماية المدنية، وشركات المياه والشرب، والكهرباء، والغاز، والإسعاف، والبريد.

محافظ الدقهلية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات والكوارث والطوارئ بمدينة شربين

واستعرض "مرزوق" بأرض اصطفاف المعدات المشاركة، وأكد لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ضروة الجاهزية والاستعداد الدائم لمواجهة أية أزمة أو طوارئ، مشددا على استمرار متابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات وانضباط الشارع الدقهلاوي.

وأكد أنها تمثل المعايير الأساسية في تقييم أدائهم إلى جانب باقي المعايير العملية في كافة ملفات العمل التنفيذي، والتقي المحافظ بالأطقم الطبية وفرق الشباب والتضامن الاجتماعي المشاركين وشدد على ضرورة الجاهزية والاستعداد التام للتصدي ومواجهة الأزمات حرصا على سلامة وأمن المواطنين، كما تفقد مخيمات الإيواء، ومنطقة الخدمات والمنطقة الترفيهية، وكذلك مكان إعداد وصالة الطعام، والمستشفى الميداني.

استمرار بذل الجهود والاستعداد الدائم للتعامل مع الأزمات والطوارئ

والتقى المحافظ بعدد من الطلاب المشاركين في الاصطفاف واستمع إليهم وحثهم على استمرار بذل الجهود والاستعداد الدائم للتعامل مع الأزمات والطوارئ، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل هذا الوطن وبسواعدهم وعطاءهم نحقق التنمية المنشودة ونواجه كافة التحديات.

الاصطفاف يمثل تجربة حقيقية للتأكد من كفاءة المعدات

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذا الاصطفاف يمثل تجربة حقيقية للتأكد من كفاءة المعدات وصلاحيتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات في أي وقت، وتشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب وأوناش ولوادر زاحفة ولوادر مفصلية وسيارات إنارة ومكابس ومكنسيات وسيارات كسح أمطار وغيرها بالإضافة إلى معدات القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن الاصطفاف يحقق بشكل بارز التكامل والتعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها الخدمية وترسيخ آليات التعامل مع الأزمات بشكل منظم وكفاءة عالية.

الدقهلية على استعداد كامل لمواجهة أو حدوث أي كوارث

وأشار "مرزوق" إلى أن الدقهلية على استعداد كامل لمواجهة أو حدوث أي كوارث وحسن التعامل مع الأزمات بفضل الأداء المتميز لأبنائها والدعم الملموس والمتميز من الدولة للمحافظة، ووجه لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث في أي وقت ووضع الخطط والبدائل لمواجهة أي ظروف طارئة ووجه شكره وتقديره لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم وشركات المياه والغاز والكهرباء وجميع القطاعات المشاركة ومديري الحملات الميكانيكية والسائقين على هذا المظهر المشرف والاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمات أو كوارث.

