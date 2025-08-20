الحماية المدنية تكشف تفاصيل انهيار عقار بالزقازيق وانتشال جميع الضحايا والمصابين (صور)

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادث انهيار عقار سكني بمنطقة مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

انتشال جميع الضحايا والمصابين بعد أعمال الحصر التي شملت سؤال ذويهم

وأكدت أجهزة الحماية المدنية بالشرقية انتشال جميع الضحايا والمصابين بعد أعمال الحصر التي شملت سؤال ذويهم، حيث تبيّن أن من بينهم أسرة كاملة.

فرق الإنقاذ دفعت بكامل طاقتها إلى موقع الحادث

وقال مصدر أمني إن فرق الإنقاذ دفعت بكامل طاقتها إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما استمرت عمليات رفع الركام والتأكد من عدم وجود أي مفقودين آخرين.

وأكدت الحماية المدنية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانهيار، مع تكثيف الإجراءات لمنع أي مخاطر على السكان المجاورين.

إنهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

محافظ الشرقية يتفقد مصابي عقار الزقازيق المنهار

توجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مستشفيات جامعة الزقازيق للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد المصابين في حادث انهيار العقار القديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي كان يخضع لعملية جراحية عاجلة داخل غرفة العمليات إثر إصابته بكسر في الحوض، متمنيًا له الشفاء العاجل.

جميع المصابين يحظون بمتابعة دقيقة من الأطباء وأطقم التمريض

كما تابع المحافظ الحالة الصحية لمصاب آخر تم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام بعد تعرضه لكدمات في الصدر والرأس، حيث يخضع حاليًا للرعاية داخل قسم العناية المركزة. وأكد أن جميع المصابين يحظون بمتابعة دقيقة من الأطباء وأطقم التمريض، مشيرًا إلى أن كافة الإمكانيات الطبية والبشرية مسخرة لخدمتهم وضمان استقرار حالتهم الصحية.

مصابي حادث عقار سكني بالزقازيق،فيتو

تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم

وشدد الأشموني على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم، مؤكدًا أن سلامتهم أولوية، ومتقدمًا بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.