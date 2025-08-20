الخميس 21 أغسطس 2025
الحماية المدنية تكشف تفاصيل انهيار عقار بالزقازيق وانتشال جميع الضحايا والمصابين (صور)

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حادث انهيار عقار سكني بمنطقة مولد النبي بمدينة الزقازيق، أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. 

استغاثات مكتومة أسفل ركام انهيار عقار بالزقازيق.. طارق خرج ليشتري الإفطار لأسرته فعاد ليجدهم تحت الأنقاض.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.. والحماية المدنية تواصل جهودها بحثًا عن مفقودين

انتشال جميع الضحايا والمصابين بعد أعمال الحصر التي شملت سؤال ذويهم

وأكدت أجهزة الحماية المدنية بالشرقية انتشال جميع الضحايا والمصابين بعد أعمال الحصر التي شملت سؤال ذويهم، حيث تبيّن أن من بينهم أسرة كاملة.

فرق الإنقاذ دفعت بكامل طاقتها إلى موقع الحادث

وقال مصدر أمني إن فرق الإنقاذ دفعت بكامل طاقتها إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما استمرت عمليات رفع الركام والتأكد من عدم وجود أي مفقودين آخرين.

وأكدت الحماية المدنية أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانهيار، مع تكثيف الإجراءات لمنع أي مخاطر على السكان المجاورين.

إنهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو
إنهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

محافظ الشرقية يتفقد مصابي عقار الزقازيق المنهار

توجّه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مستشفيات جامعة الزقازيق للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد المصابين في حادث انهيار العقار القديم بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي كان يخضع لعملية جراحية عاجلة داخل غرفة العمليات إثر إصابته بكسر في الحوض، متمنيًا له الشفاء العاجل.

جميع المصابين يحظون بمتابعة دقيقة من الأطباء وأطقم التمريض

كما تابع المحافظ الحالة الصحية لمصاب آخر تم نقله إلى مستشفى الزقازيق العام بعد تعرضه لكدمات في الصدر والرأس، حيث يخضع حاليًا للرعاية داخل قسم العناية المركزة. وأكد أن جميع المصابين يحظون بمتابعة دقيقة من الأطباء وأطقم التمريض، مشيرًا إلى أن كافة الإمكانيات الطبية والبشرية مسخرة لخدمتهم وضمان استقرار حالتهم الصحية.

مصابي حادث عقار سكني بالزقازيق،فيتو
مصابي حادث عقار سكني بالزقازيق،فيتو

تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم

وشدد الأشموني على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وأسرهم، مؤكدًا أن سلامتهم أولوية، ومتقدمًا بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

