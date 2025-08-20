الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التعادل السلبي يحسم لقاء غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

غزل المحلة والجونة
غزل المحلة والجونة

الدوري المصري، انتهت مباراة فريق غزل المحلة ونظيره الجونة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، بملعب خالد بشارة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يواصل فريق غزل المحلة نتائجه السلبية في بطولة الدوري بعد التعادل للمباراة الثالثة على التواصل بنتيجة 0ـ0. 

 

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عبدالرحيم عمورى، أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمود نبيل، مورى توريه، رشاد العرفاوى.

خط الهجوم: ويليام صنداى، عبداللطيف جريندو، عاطف الحكيم.

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، عبد الله السعيد.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد جمال، محمد النحاس، أوجو.

وبتلك النتيجة يحتل فريق يدخل الجونة المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما يقع المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط. 

وكان غزل المحلة تعادل مع البنك الأهلي وسموحة بنتيجة 0-0 في مواجهتي الجولتين الأولى والثانية من الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزل المحلة الجونة الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز غزل المحلة أمام الجونة

مواد متعلقة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين غزل المحلة والجونة في الشوط الأول

ريبيرو يستقر على ثلاثي خط هجوم الأهلي أمام غزل المحلة

علاء عبد العال يعلن تشكيل غزل المحلة أمام الجونة في الدوري

الأهلي راحة من التدريبات غدا ويستأنف استعداداته لمواجهة غزل المحلة الجمعة

الأكثر قراءة

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى القاهرة والمحافظات

إعلام عبري: صياغة الرد على مقترح صفقة غزة تجري خلف أبواب مغلقة

التعادل السلبي يحسم لقاء غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام للمسافر إلى مكة للزيارة ثم نوى أداء العمرة؟ الإفتاء ترد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads