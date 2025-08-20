التعادل السلبي يحسم لقاء غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

الدوري المصري، انتهت مباراة فريق غزل المحلة ونظيره الجونة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، بملعب خالد بشارة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يواصل فريق غزل المحلة نتائجه السلبية في بطولة الدوري بعد التعادل للمباراة الثالثة على التواصل بنتيجة 0ـ0.

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عبدالرحيم عمورى، أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمود نبيل، مورى توريه، رشاد العرفاوى.

خط الهجوم: ويليام صنداى، عبداللطيف جريندو، عاطف الحكيم.

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، عبد الله السعيد.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد جمال، محمد النحاس، أوجو.

وبتلك النتيجة يحتل فريق يدخل الجونة المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما يقع المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

وكان غزل المحلة تعادل مع البنك الأهلي وسموحة بنتيجة 0-0 في مواجهتي الجولتين الأولى والثانية من الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.