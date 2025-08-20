الأربعاء 20 أغسطس 2025
الدوري المصري، تعادل سلبي بين غزل المحلة والجونة في الشوط الأول

غزل المحلة
غزل المحلة

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق غزل المحلة ونظيره الجونة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الأربعاء، بملعب خالد بشارة ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: عبدالرحيم عمورى، أحمد شوشة، أحمد العش، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمود نبيل، مورى توريه، رشاد العرفاوى.

خط الهجوم: ويليام صنداى، عبداللطيف جريندو، عاطف الحكيم.

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: خالد صديق، صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، عبد الله السعيد.

خط الوسط: نور السيد، بلال السيد، حفيظ إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد جمال، محمد النحاس، أوجو.

ويدخل الجونة لقاء الليلة محتلا المركز التاسع برصيد 3 نقاط بعد فوزه أمام كهرباء الإسماعيلية 1-0 في بداية مشواره بالدوري الممتاز فيما حصل الفريق الساحلي على راحة في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر تعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي وسموحة بنتيجة 0-0 في مواجهتي الجولتين الأولى والثانية، ويمتلك زعيم الفلاحين نقطتين بالمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويسعى غزل المحلة للبحث عن أول فوز وتحقيق الثلاث النقاط أمام الجونة، كما يسعى الفريق الساحلي لتكرار فوزه بالجولة الافتتاحية للدوري.

