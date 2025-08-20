سموتريتش يهدد بالانسحاب حال مضى نتنياهو في اتفاق جزئي مع حماس

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خلاف سياسي جديد داخل الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد أن أبلغ وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء أنه لن يبقى في الائتلاف إذا قررت الحكومة المضي في اتفاق جزئي مع حركة حماس بشأن غزة.

تهديد مباشر من سموتريتش

سموتريتش شدد على أن أي اتفاق جزئي لا يحقق الأهداف الكاملة للحرب، وعلى رأسها "القضاء على حكم حماس" في قطاع غزة، سيكون بمثابة خط أحمر بالنسبة لحزبه.

وأكد أنه مستعد للانسحاب من الحكومة إذا مضى نتنياهو في هذا الاتجاه، موضحًا أن حزبه لن يقبل بأي صيغة تسوية تُبقي حماس طرفًا فاعلًا في مستقبل القطاع.

ضغوط على نتنياهو

تأتي تصريحات سموتريتش في وقت يتعرض فيه نتنياهو لضغوط متزايدة، من الداخل بسبب خلافات بين أحزاب الائتلاف اليميني المتشدد حول طريقة إدارة الحرب، ومن الخارج مع تنامي الدعوات الدولية للتوصل إلى تهدئة أو اتفاق مرحلي لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

معضلة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

الائتلاف الحالي يعتمد بشكل أساسي على أحزاب اليمين المتطرف مثل حزب سموتريتش وحزب إيتمار بن غفير، ما يجعل استمراره هشًا أمام أي خلاف جوهري في ملفات الحرب أو التسوية.

في حال انسحاب "الصهيونية الدينية"، قد يواجه نتنياهو أزمة ائتلافية حادة تهدد بقاء الحكومة.

هذا السيناريو يعيد للأذهان أزمات سابقة أطاحت بحكومات إسرائيلية خلال أوقات الصراع.

