جيش الاحتلال يعلن بدء المراحل الأولى من الهجوم العسكري للسيطرة على غزة

قال المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي، إيفي دفرين، بدأنا المراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة.

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الأولى من الهجوم على غزة

وأوضح متحدث جيش الاحتلال وفق ما نقلته القناة 12 العبرية: سنكثف ضرباتنا ضد حماس في مدينة غزة.. بدأنا العمليات التمهيدية للهجوم.. سنهيئ الظروف لعودة الرهائن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

سقف القدرات العملياتية الإسرائيلي في غزة

فى ذات السياق، حذر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق من أن جيش الاحتلال وصل إلى الحد الأقصى من قدراته العملياتية في قطاع غزة، مؤكدًا أن مواصلة الحرب لم تحقق الأهداف المعلنة، بل أدت إلى استنزاف عسكري ومعنوي خطير.

وأوضح المسئول العسكري السابق أن الجيش الإسرائيلي بلغ مرحلة الإشباع القتالي في عملياته داخل غزة، حيث لم يعد قادرًا على تقديم أداء يفوق ما قام به خلال الشهور الماضية.

وأشار إلى أن القوات استنزفت معظم الأدوات القتالية المتاحة، مؤكدًا أن هذا الاستنزاف لم يُترجم إلى إنجازات استراتيجية حاسمة على الأرض.

وشدد على أن احتلال غزة بشكل كامل لن يقود إلى نصر سريع، بل سيدخل إسرائيل في "معادلة استنزاف قاسية" تتمثل في استهلاك طويل الأمد للقدرات العسكرية، استمرار استهداف الجنود في عمليات المقاومة، ارتفاع الكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية للحرب.

أزمة في الأهداف الإسرائيلية

وبحسب المسئول، فإن الأزمة الحالية تكمن في الفجوة بين الأهداف السياسية المعلنة للحكومة الإسرائيلية – وعلى رأسها إنهاء حكم حماس – وبين الواقع الميداني الذي يثبت عجز الجيش عن الحسم رغم الخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلسطينيون.

