نتنياهو يوجه جيش الاحتلال بتقليص المدة الزمنية للسيطرة على معاقل حماس بغزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه مساء اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال بتقليص المدة الزمنية "للسيطرة على معاقل حماس في قطاع غزة"، وذلك على حد تعبيره.

خطة عسكرية شاملة لاحتلال مدينة غزة

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس وافق، اليوم، على خطة عسكرية شاملة لاحتلال مدينة غزة، بعد عرضها من قِبل رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير وفريق القيادة العليا في الوزارة.

القوات الإسرائيلية استحوذت بالفعل على نحو 75% من القطاع

وتستهدف الخطة، التي أُطلق عليها اسم “عربات جدعون الثانية”، إلى التعمق في العملية التي انطلقت في مايو الماضي وتُقدّر أن القوات الإسرائيلية استحوذت بالفعل على نحو 75% من القطاع.

وحسب المصادر، أمر كاتس بمباشرة استدعاء قرابة 60000 جندي احتياط، فيما يُمكث نحو 20000 جندي إضافي في الخدمة الاحتياطية، وذلك ضمن استعدادات موسعة تشمل الاستمرار في تعبئة القوات وزيادة المخزون اللوجستي والتحضير الإنساني اللازم.

الاستعدادات العملية الخطوة الاستراتيجية الهادفة إلى نقل سكان غزة

وتشمل الاستعدادات العملية الخطوة الاستراتيجية الهادفة إلى نقل سكان غزة – البالغ عددهم نحو 740000 نسمة – جنوبًا إلى مناطق مثل المواصي، وذلك لتمهيد الطريق أمام القوات والمضي في الهجوم مع تقليل الخسائر بين المدنيين، بحسب ما ورد في التقارير.

وجاءت هذه الخطوة وسط استمرار محادثات تهدئة غير مباشرة مع حركة حماس، تقدم لها اقتراح بوقف إطلاق نار يُستمر 60 يومًا مقابل إطلاق عدد من الرهائن. إلا أن السلطات الإسرائيلية أكدت أن إطلاق أي هدنة كاملة يشترط الإفراج عن كافة الرهائن المحتجزين في غزة.

