بدون محمد صلاح، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي لـ الدوري الإنجليزي، قائمة الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى من المسابقة.

ورغم تألق محمد صلاح في الجولة الأولى التي شهدت فوز ليفربول على بورنموث بنتيجة 4-2 وتسجيله هدف فريقه الأخير في المباراة، من اختراق ومراوغة للمدافع ثم تسديد كرة قوية سكنت شباك بورنموث، إلا أنه غاب عن قائمة الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

وجاءت الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي كالتالي:

1- هدف ريتشارليسون أمام بيرنلي.

2- هدف ريان شرقي أمام وولفرهامبتون.

3- هدف فيدريكو كييزا أمام بورنموث.

4- هدف دان نودي أمام برينتفورد.

5- هدف ويلسون إيزيدور أمام وست هام.

6- هدف تيجاني ريندرز أمام وولفرهامبتون.

7- هدف أنطوان سيمنيو أمام ليفربول.

9- هدف دانيال بالارد أمام وست هام.

10- هدف جاكبو أمام بورنموث.

11- هدف رودريجو مونيز أمام برايتون.

12- هدف كريس وود أمام برينتفورد.

ريتشارلسون يحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

فيما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، فوز البرازيلي ريتشارلسون، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من البريميرليج، متفوقًا على 7 لاعبين آخرين.

وقاد ريتشارلسون، توتنهام هوتسبير إلى الفوز بثلاثية نظيفة على بيرنلي في الجولة الافتتاحية من منافسات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عبر منصاتها الرسمية تتويج ريتشارلسون بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى، موضحًا أنه حصل على أعلى عدد من الأصوات الجماهيرية، بعدما سجل هدفين في فوز توتنهام على بيرنلي، من بينها هدف من مقصية مزدوجة رائعة.

وصنع البرازيلي ريتشارلسون شراكة هجومية ناجحة في الظهور الأول لتوتنهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ سجل ثنائيته في مرمى بيرنلي بصناعة اللاعب الغاني محمد قدوس.

وتفوق ريتشارلسون على كل من دان بالارد من سندرلاند، وهوجو إيكيتيكي من ليفربول، وإيرلينج هالاند وتيجاني رايندرز من مانشستر سيتي، وديفيد رايا من أرسنال، وأنطوان سيمنيو من بورنموث وكريس وود من نوتنجهام فورست.

وشهدت قائمة أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي غياب محمد صلاح نجم ليفربول رغم تسجيله هدفا في شباك بورنموث، وكذلك مواطنه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وشهدت القائمة ترشيح 8 لاعبين من أندية ليفربول، مانشستر سيتي، آرسنال، سندرلاند، توتنهام، بورنموث، ونوتينجهام.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولى في الدوري الإنجليزي كلا من:

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي

تيجاني ريندرز، مانشستر سيتي

هوجو إيكتيكي، ليفربول

ديفيد رايا، آرسنال

ريتشارليسون، توتنهام

كريس وود، نوتينجهام

أنطونيو سيمينيو، بورنموث

دان بالارد، سندرلاند

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

تصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق الأهداف عن سندرلاند وتوتنهام وليفربول ونوتنجهام وأرسنال وليدز يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الأولى

1- مانشستر سيتي 3 نقاط

2- سندرلاند 3 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 3 نقاط

4- ليفربول 3 نقاط

5- نوتنجهام فوريست 3 نقاط

6- أرسنال 3 نقاط

7- ليدز يونايتد 3 نقاط

8- برايتون نقطة واحدة

9- فولهام نقطة واحدة

10- أستون فيلا نقطة واحدة

11- كريستال بالاس نقطة واحدة

12- نيوكاسل يونايتد نقطة واحدة

13- تشيلسي نقطة واحدة

14- مانشستر يونايتد 0 نقاط

15- إيفرتون 0 نقاط

16- بورنموث 0 نقاط

17- برينتفورد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- وست هام 0 نقاط

20- وولفرهامبتون 0 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربول 4 -2 بورنموث

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد

برايتون 1-1 فولهام

سندرلاند 3-0 وست هام

توتنهام 3-0 بيرنلي

وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس

نوتنجهام فورست 3-1 برينتفورد

مانشستر يونايتد 0-1 آرسنال

ليدز يونايتد 1-0 إيفرتون

