السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توتنهام يكتسح برنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام
توتنهام

فاز توتنهام هوتسبير على بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الأولى من  الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل البرازيلي ريتشارلسون الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 10، بعد عرضية من محمد قندوس ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة 60 

 

 

ونجح جونسون في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وشهدت مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، تطبيق قاعدة جديدة تحدث لأول مرة في البريميرليج.

وحصل توتنهام على ركلة ركنية بسبب القاعدة الجديدة التي تنص على عدم جواز امتلاك حارس المرمى للكرة بين يديه لأكثر من 8 ثوان، وهو ما حدث مع الحارس دوابرافكا في الدقيقة 4 من المباراة.
 

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026


الجمعة 15 أغسطس 2025 

ليفربول ضد بورنموث – 10:00 مساءً

السبت 16 أغسطس 2025

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد – 2:30 ظهرًا

برايتون ضد فولهام – 5:00 مساءً

سندرلاند ضد وست هام – 5:00 مساءً

توتنهام ضد بيرنلي – 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي – 7:30 مساءً

الأحد 17 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس – 4:00 عصرًا

نوتنجهام فورست ضد برينتفورد – 4:00 عصرًا

مانشستر يونايتد ضد آرسنال – 6:30 مساءً

الإثنين 18 أغسطس 2025:

ليدز يونايتد ضد إيفرتون – 10:00 مساءً

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز برايتون ضد فولهام توتنهام هوتسبير ريتشارلسون مباريات الجولة الأولي نوتنجهام فورست ضد برينتفورد مواعيد مباريات الجولة الأولي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

كومان يعلق على انضمامه للنصر السعودي: السر في المشروع

مباراة توتنهام وبيرنلي تشهد قاعدة جديدة تحدث لأول مرة بالدوري الإنجليزي (فيديو)

فيفا يعلق انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في سبتمبر ويرسل لجنة لتقصي الحقائق

أول حالة في الدوري الإنجليزي، لحظة طرد مدافع أستون فيلا (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

القبض على فراولة وتفاحة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة ( فيديو)

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، موقف مرموش

امتداد حريق مخزن ببولاق أبو العلا للطابق الثاني والحماية المدنية تواصل جهود الإطفاء (صور)

خدمات

المزيد

تصل لـ 990 جنيهًا، ننشر أسعار الزمزميات في المحال التجارية

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء السنة النبوية

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads