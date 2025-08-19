الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل الإعلان عن أفضل لاعب في إنجلترا، أرقام محمد صلاح في الموسم الماضي

محمد صلاح
محمد صلاح

تستعد رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، مساء اليوم الثلاثاء، للإعلان عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2024-2025.

أرقام محمد صلاح في الموسم الماضي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول قائمة المرشحين للفوز بالجائزة ضمن 6 لاعبين مرشحين للجائزة.

وسجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 في 38 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كما ساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 20 في تاريخه.

وحقق صلاح هذه الجائزة مرتين من قبل في موسمي 2017-2018 و2021-2022.

6 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 

وترشح للجائزة 6 لاعبين، على رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي قاد فريقه للفوز بلقب البريميرليج وكذلك نال جائزتي هداف الدوري والأكثر صناعة للأهداف.

وضمت القائمة أيضًا ألكسندر إيزاك (نيوكاسل)، كول بالمر (تشيلسي)، ديكلان رايس (آرسنال)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح 

وفي حالة فوز صلاح بالجائزة للمرة الثالثة ستكون المرة الأولى التي يحققها لاعب 3 مرات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسبق أن حقق الجائزة مرتين كل من كرستيانو رونالدو، وتيري هنري، ومارك هيوز، وآلان شيرر وجاريث بيل وكيفن دي بروين بالإضافة إلى صلاح.

وكان محمد صلاح قد توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارقام محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أفضل لاعب في الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز النجم المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

مواد متعلقة

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

نوس: محمد صلاح أهم لاعب في ليفربول وتمديد عقده كان قرارا صائبا

مساعد مدرب ليفربول: محمد صلاح مثل ميسي في برشلونة وقادر على كسر الأرقام القياسية

هل طلب الأهلي حكاما أجانب للقاء بيراميدز بالدوري؟ أحمد دياب يحسم الجدل

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

صدمة بشأن أرض الزمالك بأكتوبر، لاعب سابق يكشف مصير 800 مليون جنيه حصلها النادي للمشروع

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads