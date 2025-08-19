ليدز يفوز على إيفرتون 0/1 في الدوري الإنجليزي
انتهت مباراة ليدز يونايتد ضد إيفرتون بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
سجل لوكاس نميتشا هدف ليدز في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.
وجاء تشكيل ليدز ضد إيفرتون كالتالي:
حراسة المرمى: بيري.
خط الدفاع: بوجلي- رودون- باسكال- جودموندسون.
خط الوسط: إيثان- تاناكا- ستاتش.
خط الهجوم: جنونتو- جيمس- بيرو.
بينما جاء تشكيل إيفرتون أمام ليدز كالتالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: أوبرين- تاركوفسكي- كين- تيم.
خط الوسط: جارنر- كيرنان هال- جانا جايي.
خط الهجوم: ألكاراز- بيتو- إيلمان ندياي.
