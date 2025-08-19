ليدز يفوز على إيفرتون 0/1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة ليدز يونايتد ضد إيفرتون بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل لوكاس نميتشا هدف ليدز في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وجاء تشكيل ليدز ضد إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: بوجلي- رودون- باسكال- جودموندسون.

خط الوسط: إيثان- تاناكا- ستاتش.

خط الهجوم: جنونتو- جيمس- بيرو.

بينما جاء تشكيل إيفرتون أمام ليدز كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أوبرين- تاركوفسكي- كين- تيم.

خط الوسط: جارنر- كيرنان هال- جانا جايي.

خط الهجوم: ألكاراز- بيتو- إيلمان ندياي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.