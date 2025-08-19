الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ليدز يفوز على إيفرتون 0/1 في الدوري الإنجليزي

ليدز وإيفرتون، فيتو
ليدز وإيفرتون، فيتو

انتهت مباراة ليدز يونايتد ضد إيفرتون بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل لوكاس نميتشا هدف ليدز في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وجاء تشكيل ليدز ضد إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: بوجلي- رودون- باسكال- جودموندسون.

خط الوسط: إيثان- تاناكا- ستاتش.

خط الهجوم: جنونتو- جيمس- بيرو.

بينما جاء تشكيل إيفرتون أمام ليدز كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أوبرين- تاركوفسكي- كين- تيم.

خط الوسط: جارنر- كيرنان هال- جانا جايي.

خط الهجوم: ألكاراز- بيتو- إيلمان ندياي.

 

