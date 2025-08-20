الدوري المصري، بتروجت يتقدم على دجلة بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق بتروجت على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مرت أحداث الشوط الأول دون خطورة على المرميين، حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد إحراز بدر موسى لاعب بتروجت هدف التقم لفريقه مستغلا تمريرة طولية ليدخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى ويطلق تسديدة اصطدمت في مدافع دجلة وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك، وينتهي الشوط بتقدم بتروجت بهدف نظيف.

تشكيل وادي دجلة أمام بتروجت في الدوري المصري

وجاء تشكيل وادي دجلة أمام بتروجت في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر، كمال أبو الفتوح، عمر عدلي، أحمد داهش.

خط الوسط: إبراهيم البهنسي، محمود طلعت، ميس كاندروب

خط الهجوم: محمود دياسطي، يوسف ويا، علي حسين

تشكيل بتروجت ضد وادي دجلة في الدوري المصري

فيما جاء تشكيل بتروجت ضد وادي دجلة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: توفيق محمد - هادي رياض - بركات حجاج - محمود شديد

خط الوسط: أدهم حامد - محمد علي عثمان - مصطفى جابر

الهجوم: محمد دودو - بدر موسى - أحمد عبد الموجود

ويحتل فريق بتروجت المركز الثالث عشرة بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين من تعادلين متتاليين، بينما يحتل وادي دجلة المركز الثامن عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

السولية يقود سيراميكا للفوز على إنبي بثنائية في الدوري المصري

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة اليوم، فاز نادي سيراميكا كليوباترا على نظيره إنبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وسيطر سيراميكا كليوباترا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس.

وفي الدقيقة 15، أطلق أحمد إسماعيل لاعب إنبي تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا بنجاح.

وفي الدقيقة 42، ورغم سيطرة سيراميكا كاد إنبي يحرز الهدف الأول بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد كالوشا تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف سيراميكا هدف التقدم عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 52، بعد كرة ارتدت من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 63، عزز سيراميكا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق إسلام عيسى، بعد كرة طولية وصلت إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك، ويخطف سيراميكا فوزا على إنبي بثنائية نظيفة.

تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وضم تشكيل إنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري كلا من: عبد الرحمن سمير لحراسة المرمى، مروان داوود، أحمد صبيحة، محمد سمير، مصطفى شكشك، أحمد العجوز، مودي ناصر، أحمد إسماعيل، محمد شريف، يوسف أوبابا، رفيق كابو.

تشكيل سيراميكا أمام إنبي في الدوري المصري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - إسلام عيسى - أحمد بلحاج - أيمن موكا - مروان عثمان.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما جلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عمر الجزار - سعد سمير - إبراهيم محمد - كريم نيدفيد - محمد مغربي - محمد صادق - صديق ايجولا - محمد رضا.

وحقق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر المدير الفني أول انتصاراته بالبطولة المحلية بعد تعرضه للخسارة أمام الزمالك 2-0 بالجولة الأولى والتعادل مع زد 0-0 بالجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.