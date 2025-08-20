الأربعاء 20 أغسطس 2025
مصرع عامل إثر سقوط عمود إنارة أثناء نقله في قنا

مصرع عامل إثر سقوط عمود إنارة أثناء نقله في قنا

لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوط عمود إنارة عليه خلال نقله لتركيب عمود جديد بقرية سمهود التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

ضبط المتهم في فيديو سير ميني باص عكس الاتجاه بالشرقية

تلقت مديرية أمن قنا بلاغا يفيد وقوع الحادث أثناء عمل العامل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. وأكدت التحريات أن المتوفي هو “أ.ع” من قرية العسيرات مركز فرشوط، حيث سقط عليه عمود الإنارة أثناء نقله، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبو تشت، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

مصرع عامل قنا سقوط عمود انارة قرية سمهود مركز ابو تشت اخبار الحوادث الامن العام التحقيقات الجنائية

