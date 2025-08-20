مصرع عامل إثر سقوط عمود إنارة أثناء نقله في قنا

لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، إثر سقوط عمود إنارة عليه خلال نقله لتركيب عمود جديد بقرية سمهود التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا بلاغا يفيد وقوع الحادث أثناء عمل العامل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. وأكدت التحريات أن المتوفي هو “أ.ع” من قرية العسيرات مركز فرشوط، حيث سقط عليه عمود الإنارة أثناء نقله، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبو تشت، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

